Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă se reuneşte în şedinţă la PMB, după explozia din Rahova

Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă se reuneşte sâmbătă, de la ora 18:00, în şedinţă, la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti, din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47. La întâlnire vor participa instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă.

A trecut mai bine de o zi de la explozia din Rahova - Arhivă (scop ilustrativ)

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18:00, el arătând că a invitat şi locatarii scării unde s-a produs explozia, pentru a discuta şi a le oferi cele mai recente informaţii, în urma exploziei blocului din Rahova. Prefectul mai anunţă că tot blocul rămâne sigilat, însă locuitorii celorlalte scări pot intra, însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi recupera bunuri personale din locuinţe.

”Am convocat din nou Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, astăzi, la ora 18.00. Am invitat şi locatarii scării unde s-a produs explozia, pentru a discuta direct cu ei şi pentru a le oferi cele mai recente informaţii”, anunţă prefectul.

El precizează că mai devreme, a fost pe teren alături de Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu o echipă formată din peste 10 experţi. ”Am analizat structura clădirii şi posibilele pericole pentru locatari. Ancheta este în desfăşurare. Tot blocul rămâne sigilat, însă locuitorii celorlalte scări pot intra, însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi recupera bunuri personale din locuinţe”, menţionează prefectul Capitalei.

Articolul continuă după reclamă

Explozia puternică din Rahova

A trecut mai bine de o zi de la explozia care a ucis trei oameni şi a distrus un bloc întreg, în Bucureşti. Mai bine de o zi de când anchetatorii încearcă să afle cine se face vinovat. Sunt multe întrebări fără răspuns în aceste momente. Au fost audieri aseară. Vor fi audieri şi în orele următoare şi se reface filmul evenimentelor pas cu pas.

Până atunci, autorităţile locale şi organizaţiile umanitare s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe cei rămaşi pe drumuri în urma exploziei. 66 de locatari, printre care copii şi vârstnici, au fost cazaţi momentan în hoteluri, iar de luni vor primi locuinţe sociale. Mult mai mulţi însă au avut nevoie de consiliere psihologică, după şocul suferit în urma exploziei.

Din cauza riscului de prăbuşire, acum oamenii nu se mai pot întoarce în locul care până ieri dimineaţă le-a fost casă.

Zona a fost delimitată şi păzită întreaga noapte. Primii locatari au fost chemaţi să îşi recupereze o parte din bunuri.

Oamenii au reclamat o situație destul de bizară. Sunt proceduri care trebuie respectate, reguli pentru siguranța tuturor celor care intră în perimetrul în care a avut loc explozia. Totuși, oamenii spun că întreaga procedură este greoaie. Câteva zeci de persoane stau la coadă, iar la scări s-a format un alt rând, toți așteaptă să intre în locuințe pentru a-și evalua pagubele și a-și recupera bunurile.

Accesul se face pe baza unui tabel. Fiecare adresă este verificată, iar apoi, însoțiți de polițiști și jandarmi, oamenii pot intra în locuințe. Ulterior, aceștia vor fi nevoiți să plece, deoarece locuințele vor fi sigilate, închise și păzite pentru o perioadă nedeterminată. Este vorba de câteva sute de apartamente și sute de persoane care, în zilele următoare, nu știu ce vor face, unde vor fi cazați sau când se vor putea întoarce pentru a face reparații.

Locatarii blocului în care a avut loc explozia au înțeles gravitatea situației, însă nu înțeleg de ce sunt ținuți deoparte chiar și cei care, astăzi, ar fi putut interveni pentru a remedia daunele.

Unii dintre ei spun că, într-adevăr, o parte dintre locuințe sunt complet distruse, în timp ce altele au doar pagube minore. Totuși, sunt nevoiți să accepte situația și să se întoarcă atunci când autoritățile vor decide că este sigur și când cercetarea la fața locului va fi finalizată.

În urmă cu puțin timp, au sosit și alte trei autospeciale de pompieri, inclusiv trei autoscări: cel mai probabil, se va încerca evaluarea pagubelor din exterior către interiorul clădirii.

Există și vești bune: mâna care cerea ajutor, surprinsă în imaginile devenite virale pe rețelele sociale, aparține unei tinere de 28 de ani, care a fost salvată de pompieri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la autorităţi dacă simţiţi miros de gaz în locuinţă sau pe scara blocului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰