Anchetatorii vor să afle acum cine şi de ce a dat drumul la gaze în bloc fără aprobare. Locatarii dau vina pe un vecin care a decedat în deflagraţie. Stabilirea adevărului e îngreunată şi de faptul că autorităţile se contrazic în declaraţii. Iniţial, ANRE a anunţat că Distrigaz le-a transmis faptul că a constatat ruperea sigiliului la 9.30 şi apoi a avut loc explozia. Numai că, tragedia se petrecuse imediat după ora 9.00. Sunt semne de întrebare legate şi de cine a închis gazele. Cert este că blocul este acum în pericol de prăbuşire şi, cel mai probabil, va fi demolat. Cei 400 de locatari vor fi cazaţi temporar la hotel, de primărie, iar apoi vor primi locuinţe sociale.

Echipele de la Distrigaz ştiau că alimentarea cu gaz în blocul care a explodat fusese sistată de joi. Numai că între timp, cineva a umblat la robinet.

"Era o scurgere de gaze. Au venit cei de la gaze aseară, nu ştiu ce au făcut. Iar astăzi, un vecin a dat drumul la gaze! Vecinul cred că e decedat, săracul", se arată într-una dintre primele declaraţii de la locul tragediei.

"Da, chiar s-a simţit miros de gaz. Din ce am înţeles eu, cică cineva a dat drumul la gaze şi nu avea voie să dea drumul la centrală şi s-a întâmplat nenorocirea, inevitabilul", a povestit o locatară a blocului care a explodat.

Sigiliul ar fi fost rupt intenţionat

"Se bănuieşte că cineva a dat drumul la gaz şi a rupt sigiliul într-un mod neautorizat", a transmis Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Robinetul de branşament la gaze, aflat într-o nişă de la parterul blocului, a fost sigilat joi dimineaţă, în prezenţa pompierilor. Dar oamenii din zonă spun că mirosul de gaz a persistat peste noapte, ba chiar ar fi declanşat şi senzorii din blocul vecin.

Bănuiala este că cel care a repornit gazul a vrut să îşi pună în funcţiune centrala termică, pentru a se încălzi.

"La căldură nu se dăduse încă drumul. Căldura nu. Au băgat apă pe calorifere, dar nu", a adăugat o femeie.

O firmă privată, acuzată că ar fi provocat scurgerea de gaze

Unul dintre locatari are o altă variantă. Spune că după ce angajaţii Distrigaz au sigilat robinetul, administratora blocului a apelat la o firmă agreată de ANRE pentru repornirea gazului.

"Seara, la cinci după-masă când au venit au rupt sigiliul. A dat drumul la gaz. Zice: vă costă 1.500 de lei să vă las gazul până mâine şi mâine să facem un contract, vă costă 500 de lei de apartament. Dacă au văzut că nu vrem să plătim, s-a dus, a închis gazul, sigiliul a rămas rupt şi a plecat", a declarat Ionuţ Găinaru, locatar, în exclusivitate pentru Observator.

Reprezentanţii firmei neagă însă că s-ar fi atins de sigiliu.

"Noi am fost la faţa locului şi, în urma constatării, i-am comunicat doamnei că nu îndeplinea condiţiile instalaţia. Doamna a refuzat să continue contractul. Noi doar am constatat că pe casa scării nu exista sistem de detecţie", a precizat telefonic reprezentantul firmei.

Orele care ridică semne de întrebare

Ieri dimineaţă, la 8 şi 44 de minute, locatarii au sunat din nou la Distrigaz pentru a reclama mirosul de gaz. Ce s-a întâmplat mai departe nu este lămurit pe deplin.

"Echipa s-a dus din nou acolo şi când echipa ajungea s-a produs explozia", a declarat telefonic Dan Pintilie, director general Distrigaz.

Potrivit unui prim comunicat ANRE, însă, echipele Distrigaz au constatat mai întâi că sigiliul este rupt, apoi a urmat explozia. Pe care o dă la ora 9 şi 30 de minute, mult după ce deflagraţia s-a produs.

Locatarii au şi ei varianta lor.

"La ora 9 fix eu am plecat din faţa blocului. Când am trecut ca să ies pe străduţa aceasta, aşa, un om cu o doamnă lucrau la gaze, că s-a văzut", a adăugat o bătrânică.

Blocul, grav afectat structural, e aproape de colaps

Explozia a afectat unul dintre stâlpii de rezistenţă ai blocului.

Peretele dintre bucătărie şi balcon a fost elimitat la etajul 5 şi 6 pentru a mări bucătăria. explozia a avut loc la sufrageria de la etajul 5 unde în mod normal nu ar trebui să existe surse de gaz, conducte, centrală, aragaz etc.

Oamenii care cunosc imobilul cu 108 apartamente, construit în 1981, spun că locatarii au făcut modificări structurale. Ar fi o explicaţie plauzibilă pentru faptul că apartamentele de la etajele 5, 6 şi 7 sunt atât de devastate.

"Într-un scenariu pesimist, putem să ne aşteptăm la o antrenare în colaps a etajelor superioare, deasupra etajelor 5 şi 6", a explicat Matei Sumbasacu, inginer structurist.

Teama de prăbuşire este şi motivul pentru care cei 400 de locatari au primit interdicţie să se mai apropie de bloc.

"Nimeni nu mai poate intra în locuinţe pentru a-şi lua bunurile şi îi sfătuim pe această cale să nu o facă. Pentru că o tragedie se poate întâmpla şi peste noapte", avertizează Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

Imobilul este păzit de jandarmi. Măsurile de siguranţă îi vizează şi pe locatarii din blocurile vecine.

Ce se întâmplă cu locatarii

"Am cerut închiderea uşilor care dau către strada unde este blocul afectat şi să se iasă numai prin uşile din spate", a completat Raed Arafat.

"Nicio persoană afectată nu va rămâne pe dinafară, nu va rămâne pe străzi. Vom caza pe toată lumea în hoteluri în acest final de săptămână", a mai zis primarul interimar al Capitalei.

De luni, primăria va începe să caute locuinţe sociale pentru locatari, ori să le plătească chirie la preţul pieţei. Peste 170 de apartamente din zona afectată de explozie au o poliţă de asigurare facultativă, ceea ce înseamnă că proprietarii vor fi despăgubiţi. Valoarea pagubelor se ridică la o primă estimare la circa 9 milioane de euro.

