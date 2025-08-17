Iubirea este chiar bibelou de porţelan pentru o tânără din Timişoara! Florina Dodu se mândreşte cu o colecţie de o mie de păpuşi de porţelan, de la Lady Di la mirese şi bebeluşi care întorc privirea după tine. Evaluate la peste 10 mii de euro, fugurinele cumpărate din străinătate sunt creaţiile unor designeri celebri, iar proprietara lor le îngrijeşte în fiecare zi, ca pe nişte copii.

Între atâtea păpuşi, una prinde viaţa. Florina are 33 de ani, şi se simte cel mai bine între cele peste o mie de păpuşi de porţelan adăpostite, ca un secret, în mansarda casei sale.

"Toată nebunia a început acum 4 ani, când mă plimbam prin piețele din Timișoara și am găsit o păpusică. Mi-a adus aminte de copilărie", a povestit Florina Dedu, colecționar.

De atunci, "vânătoarea" de păpuşi nu s-a mai oprit: Florina a început să colaboreze cu creatori, să caute site-uri de vânzări, să cumpere, să întrebe. Aşa a umplut trei încăperi cu figurine din porţelan.

Păpușile Florinei sunt atât de realiste, că ai impresia că te privesc şi ar putea să îţi răspundă! Fiecare dintre ele are o poveste impresionantă şi o valoare de colecţie foarte mare! Cea mai scumpă păpuşă a costat 1.000 de euro şi este creaţia unui designer american. În toată lumea există numai 750 de exemplare, iar în România este unică!

"Am și mai scumpe și mai ieftine, dar cele pe care le caut acum sunt de la 200 de euro în sus. Cea mai recentă achiziţie este o păpuşă din răşină, un alt material, mi-a ajuns săptămâna trecută şi am pus o aici, în mijloc, mi a plăcut ţinuta, privirea", a povestit Florina.

În schimb, cea mai veche figurină este acest bebeluş din 1990, cumpărat cu 300 de euro.

Printre ele se ascund Prinţul William şi Kate, mai multe exemplare care o înfăţişează pe Lady D, un colţ plin cu figurine îmbrăcate în rochii de mireasă şi o păpuşă cu ochi roz. Majoritatea vin din Germania, Olanda, Franţa şi Statele Unite, de la diverşi designeri. Unul dintre ei este chiar român!

Florina îşi îngrijeşte păpuşile ca pe nişte copii. Se teme că praful şi soarele pot păta porţelanul şi decolora veşmintele prinţeselor.

Pentru că spaţiul din mansardă devine mic pentru marea colecţie, Florina vrea să deschidă muzeul figurinelor de porţelan la Timişoara, ca să poată admira toată lumea păpuşile ei.

