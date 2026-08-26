Satul din România unde tone de gunoaie sunt arse pe spaţiul public. Controlul s-a lăsat cu amenzi usturătoare

Autorităţile locale din Răcari au fost amendate cu 65.000 de lei de Garda de Mediu, după ce comisarii au descoperit mai multe zone de pe domeniul public unde deşeurile au fost abandonate şi arse necontrolat. În urma controlului, instituţia a anunţat că va sesiza şi Parchetul, pentru a se stabili dacă au fost comise infracţiuni.

"Ca urmare a unui incident de mediu, semnalat pe raza oraşului Răcari, sat Ghergani, strada Oraca, judeţul Dâmboviţa, cu privire la arderi necontrolate de deşeuri, resturi vegetale şi gunoi menajer, o echipă de comisari din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Dâmboviţa a efectuat un control la UAT Răcari, iar în urma verificărilor, au constatat suprafeţe de teren cumulate, domeniu public aparţinând UAT Răcari, afectate de mai multe vetre de foc, rezultate în urma arderilor necontrolate de deşeuri, fără a putea identifica deşeurile care au fost eliminate (incinerate) şi persoanele care au generat arderile necontrolate de deşeuri, De asemenea,, au fost constatate abandonări de deşeuri municipale amestecate, deşeurile vegetale, deşeuri din dezmembrări auto, anvelope uzate, deşeuri voluminoase, deşeuri din construcţii şi demolări etc", informează, miercuri, Garda de Mediu Dâmboviţa.

În urma neconformităţilor constatate, comisarii de mediu au aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 65.000 lei autorităţii locale, pentru încălcarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare.

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Garda de Mediu precizează că instituţia va face sesizare penală către Parchetul de lângă Judecătoria Răcari, pentru ca anchetatorii să facă verificări în vederea constatării existenţei sau inexistenţei unor infracţiuni care ar fi dus la producerea incidentului de mediu semnalat, scrie News.ro.

"În cadrul acţiunii de control, i-au fost dispuse UAT Răcari măsuri de remediere, cu termene şi caracter obligatoriu de realizare a deficienţelor constatate. Atragem atenţia tuturor unităţilor administrativ-teritoriale, cu privire la obligaţia de a respecta legislaţia privind protecţia mediului", transmit, în acest context, comisarii Gărzii de Mediu Dâmboviţa.