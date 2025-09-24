Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Comoara găsită în bagajul unui bărbat de polițiștii de frontieră suceveni

Descoperire inedită în bagajele unui bărbat. Poliţiştii de frontieră suceveni au dat peste o adevărată comoară. 395 monede vechi de colecție și 25 de medalii susceptibile a face parte din patrimoniul cultural național al unui stat străin.

de Redactia Observator

la 24.09.2025 , 14:24
Comoara găsită în bagajul unui bărbat de polițiștii de frontieră suceveni Monede şi insinge găsite în bagajul unui bărbat - Poliţia de frontieră Galerie (7)

Bărbatul de 34 de ani, care are dublă cetăţenie, română şi ucraineană, s-a ales cu dosar penal.

Ce spun poliţiştii

Ieri, 23 septembrie a.c. în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control pe sensul de intrare în România, o persoană cu dublă cetățenie română și ucraineană. Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, conducea un autoturism înmatriculat în Ucraina. În urma controlului efectuat asupra persoanei, bagajelor și a autoturismului, echipa comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a descoperit ascunse în bagajele personale 395 monede vechi de colecție și 25 de medalii susceptibile a face parte din patrimoniul cultural național al unui stat străin.

Articolul continuă după reclamă

Ca urmare a celor constatate, politiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul savârșirii infracțiunii de introducerea pe teritoriul statului român, precum și deținerea, comercializarea, organizarea de expoziții sau orice operațiune privind circulația bunurilor culturale mobile ori provenite din dezmembrarea de bunuri culturale imobile, care fac parte din patrimoniul cultural al unui stat străin, faptă prevazută și pedepsită de art. 85, alin 1, din Legea 182/2000, urmând ca la final să fie luate măsurile legale ce se impun.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

comoara granita siret barbat monede
Înapoi la Homepage
Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
„M-a costat aproape 2 milioane de euro”. Gigi Becali a vorbit despre cel mai scump transfer făcut la FCSB de la Dinamo
„M-a costat aproape 2 milioane de euro”. Gigi Becali a vorbit despre cel mai scump transfer făcut la FCSB de la Dinamo
Comentarii


Întrebarea zilei
Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor?
Observator » Evenimente » Comoara găsită în bagajul unui bărbat de polițiștii de frontieră suceveni