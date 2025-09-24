Comoara găsită în bagajul unui bărbat de polițiștii de frontieră suceveni

Descoperire inedită în bagajele unui bărbat. Poliţiştii de frontieră suceveni au dat peste o adevărată comoară. 395 monede vechi de colecție și 25 de medalii susceptibile a face parte din patrimoniul cultural național al unui stat străin.

Bărbatul de 34 de ani, care are dublă cetăţenie, română şi ucraineană, s-a ales cu dosar penal.

Ce spun poliţiştii

Ieri, 23 septembrie a.c. în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control pe sensul de intrare în România, o persoană cu dublă cetățenie română și ucraineană. Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, conducea un autoturism înmatriculat în Ucraina. În urma controlului efectuat asupra persoanei, bagajelor și a autoturismului, echipa comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a descoperit ascunse în bagajele personale 395 monede vechi de colecție și 25 de medalii susceptibile a face parte din patrimoniul cultural național al unui stat străin.

Ca urmare a celor constatate, politiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul savârșirii infracțiunii de introducerea pe teritoriul statului român, precum și deținerea, comercializarea, organizarea de expoziții sau orice operațiune privind circulația bunurilor culturale mobile ori provenite din dezmembrarea de bunuri culturale imobile, care fac parte din patrimoniul cultural al unui stat străin, faptă prevazută și pedepsită de art. 85, alin 1, din Legea 182/2000, urmând ca la final să fie luate măsurile legale ce se impun.

