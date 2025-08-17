Antena Meniu Search
Mii de concurenţii şi de spectatori au participat la festivalul-concurs de ciclism ce se desfăşoară zilele acestea la Saschiz, în judeţul Mureş. Pe lângă traseul pitoresc lung de 42 de kilomtetri, participanţii au putut să se bucure şi de preprate artizanale direct de la producători locali.

de Redactia Observator

la 17.08.2025 , 11:10

Printre peisaje care taie răsuflarea, sportul s-a împletit armonios cu tradițiile și cultura.

"Nu este doar un concurs. TBT Race este un adevărat festival. oamenii vin aici ca să experimenteze, vin să simtă cultura locului și a spațiului în care noi conviețuim", a spus Ben Mehedin, organizator.

"Toate spaţiile de cazare au fost ocupate. E important că ne promovează. În măsura în care sunt mai mulţi oameni, cu atât e promovarea mai mare", a declarat Ovidiu Şoaită, primarul comunei Saschiz.

De la juniori la seniori, trasee pentru toți pasionații

Organizatorii au pus la dipoziţie mai multe trasee, potrivite pentru cei mari, dar şi pentru cei mici. Toate rutele au trecut prin locaţii speciale - cu biserici şi cetăţi fortificate, păşuni sau chiar prin curtiţe oamenilor. 

Reporter: Cum îţi place traseul ăsta, aici, la Saschiz?

Copil: "E unul dintre preferatele mele!" 

Au fost peste 1300 de participanţi la concursul de ciclism, iar alături le-au fost aproape 3500 de spectatori care i-au aşteptat la linia de sosire. Tot acolo, oamenii s-au bucurat de bunătăţile pregătite de micii producători pentru festival.

"Am venit aici cu toate produsele care le facem noi. Începând de la gemuri, zacuscă", a spus un producător local.

Cursa copiilor de astăzi este cea care încheie ediţia din acest an a evenimentului. 

