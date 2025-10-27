Cum îţi aşterni, aşa dormi - o simt pe pielea lor cei care trăiesc în aşa numitele localităţi dormitor. Dezvoltate masiv în ultimii ani în jurul marilor oraşe, aceste localităţi nu au parte de banii care li s-ar cuveni. Asta pentru că mulţi nu-şi declară domiciliul şi nu plătesc taxe şi impozite acolo unde locuiesc şi trăiesc. Banii pierduţi ar fi putut fi investiți, spun edilii, în drumuri, școli sau utilități care să facă vieţile tuturor mai uşoare.

În Ghiorda, județul Timiș, dorm noapte de noapte 10.000 de oameni. În acte, însă, localitatea dormitor are cu 3.000 de cetăţeni mai puţin. Au buletin înregistrat în altă parte, ceea ce se traduce printr-o pierdere de 15 milioane de lei la bugetul local. Ca să-i încurajeze să-şi plătească dările acasă, autorităţile tot caută soluţii.

Ce beneficii le promite primarul celor care îşi înregistrează corect domiciliul

Banii ar putea fi investiţi în avantajul tuturor. Ca să-i convingă pe nehotărâţi, primarul promite o mulţime de beneficii.

"În completare, avem mai multe investiții din zona publică care vor fi cu acces public contra cost, dar diferențiat. În momentul în care ai domiciliul pe raza comunei Ghiroda și vrei să beneficiezi de serviciul unui bazin de înot [...] vei avea un beneficiu financiar dacă ești locuitor al comunei Ghiroda" a explicat primarul comunei Ghiroda, Ionuţ Stănușoiu.

"Probabil ei nu știu lucrul ăsta, că afectează destul de mult. Ar trebui sesizați acești oameni cât de mult afectează, de fapt, comuna că ei nu au acest buletin" a relatat o localnică.

Aceeaşi situaţie se repetă şi în alte comune

Altă comună, aceeaşi situaţie... vorbim de Moșnița Nouă.

Pe drumuri merg maşini, iar autoturismele pentru care nu se plătesc aici impozite înseamnă la rândul lor o altă pierdere.

"După calculele noastre, ar mai fi un milion de euro care se pierd din cauză că nu încasăm impozitul pe autoturisme" a relatat Gerald Simonis, primarul comunei Moşniţa Nouă.

"Cu siguranță dacă s-ar trece mulți pe adresa la care locuiesc de fapt banii ar putea fi investiți în interesul comunei, în interesul nostru" a punctat o localnică.

"Din punctul meu de vedere, cred că în educație, în educație e cea mai mare nevoie. Am 2 copilași și a fost o întreagă luptă să pot să-i înscriu la grădiniță pe amândoi" a relatat o altă localnică.

Situația este similară și în Giroc, unde numărul real al locuitorilor este aproape dublu față de cel din evidențele oficiale, în jur de 40.000 de oameni trăiesc efectiv acolo, dar doar jumătate au domiciliul corect în acte.

