Comuna din România care a primit 6 milioane de euro pentru o punte suspendată. Turismul ar putea renaşte aici

O comună din România ar putea ajunge din nou pe harta turismului, după ce a primit 6 milioane de euro pentru o punte suspendată. Este vorba de comuna Parva din Bistriţa-Năsăud.

Proiectul presupune construcţia unui pod suspendat care va traversa Valea Rebrei şi va lega doi versanţi ai văii, şi se va afla la o înălţime de 200 de metri, cu o lungime de aproximativ 620 de metri. Fostă zonă minieră, singura şansa a comunei Parva pare să fi rămas turismul.

Turismul, singura şansă

„Am fost o localitate minieră, acum este moartă din punct de vedere economic. Minele s-au închis până în anul 2000, de atunci localitatea şi-a schimbat configuraţia democrafică şi economică. Foarte mulţi au plecat la muncă în străinătate“, spune Ioan Strugari, primarul comunei Parva, potrivit Ziarul Financiar.

Comuna Parva se află la poalele Munţilor Rodnei, iar accesul în Parcul Naţional se face prin localitate. Comuna are doar cinci pensiuni, unde se cazează anual circa 1.000 de oameni.

