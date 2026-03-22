România rămâne fără copii! Decesele sunt de două ori mai multe decât nașterile - cea mai dramatică situație din ultimul secol. Specialiștii în politici publice avertizează că, în ritmul acesta, populația va scădea cu câteva milioane în următoarele decenii, iar țara va fi amenințată de o gravă criză economică.

Pentru prima oară în ultimii 100 de ani, anul trecut s-au născut sub 150.000 de copii. Rata natalității este catastrofală în mediul rural. Doi ani la rând, funcționarii primăriei din Săcelu, județul Gorj, au înregistrat numai decese și nicio naștere.

"Lipsa banilor, se duc toți după bani. [...] Tinerii pleacă că n-au bani, părinții nu au de unde să le dea", a punctat o femeie.

"Nu au ce face aici ... rămân numai ăștia care sunt bătrâni. Guvernul ăsta nu creează condiții, absolut nimic pentru un tânăr... e un sat îmbătrânit", a explicat un alt sătean.

Articolul continuă după reclamă

Primarul a vrut chiar să desființeze școala pentru că mai rămăseseră doar câțiva elevi. Acum s-a răzgândit. Se gândește să ofere stimulente cuplurilor ca să le determine să rămână în comună și să aibă copii.

"Lipsa locului de muncă nu încurajează tinerii de a-și întemeia o familie, de a avea propriul copil. […] Am un număr de 1.288 de locuitori în comuna Săcelu, fiind foarte mare creșterea ratei mortalității din rândul vârstnicilor", a explicat primarul comunei Săcelu, Gheorghe Dumitrelea.

În ianuarie 2026 au fost de două ori mai multe decese decât nașteri

În ianuarie anul acesta au fost de două ori mai multe decese decât nașteri. Tulcea, Caraș-Severin și Covasna sunt județele unde au venit pe lume cei mai puțini copii - 100 de nașteri pe lună, de trei ori mai puțin față de media normală.

"Situația economică este într-o degradare permanentă în ultimii ani... este un mare motiv care sperie populația și care duce la o scădere a căsătoriilor și la o scădere a ratei de natalitate. [...] Din păcate, în România nu am observat să fie în mod concret măsuri să sprijine familiile și să stimuleze natalitatea", a explicat neonatologul Vlad Dima.

"Deși criza demografică este cea mai periculoasă criză care poate amenința un popor, ca atare nu iese nimeni în stradă. Pentru că nu se nasc copii, nu va protesta nimeni niciodată", a explicat purtătorul de cuvânt al INS, Vladimir Alexandrescu.

Judeţele în care mor lunar 1.000 de locuitori

În paralel, statistica arată îmbătrânirea accelerată a populației și decese alarmante. Capitala pierde cei mai mulți locuitori, urmată de județele Prahova și Iași - aproape 1.000 de decese în fiecare lună. În 10 ani, populația a scăzut cu peste 500.000 de locuitori.

Fără politici guvernamentale de încurajare a natalității, peste trei, patru decenii, țara se va confrunta cu probleme economice grave: criză de angajați pe piața muncii și deficit de fonduri pentru plata pensiilor.

Oana Bogdan Like

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰