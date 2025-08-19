Sunt zeci de localități în România în care în ultimii ani s-au înregistrat cel mult 20 de nașteri. O situație alarmantă, atrag atenția autoritățile locale. Motivul este unul cât se poate de simplu și de evident. Situația economică. Tinerii simt că nu mai au siguranța locului de muncă și nici venituri suficiente încât să poată crește un copil. Astfel, natalitatea scade drastic.

Suntem în Orșova, oraș din județul Mehedinți unde statisticile arată că tinerii sunt dornici să-și întemeieze o familie, căci rata căsătoriilor a crescut, dar nu mai aduc pe lume copii. Dacă în anul 2020 aici se înregistrau aproape 80 de nașteri, anul trecut, numărul a scăzut considerabil - doar 51 de nou-născuți.

"E o creștere de 117% în ultimii 4 ani a căsătoriilor, vine întrebarea: dar de ce nu fac copii? Simplu, pentru că se uită la partea economică, la partea financiară, la partea în care ca să naști un copil înseamnă să-și aloci resurse importante din venitul familiei pentru acest lucru. Aceste lucruri pot fi diminuate în timp, cu politici care să vină în sprijinul creșterii natalității, să sprijini familiile tinere", spune Adrian Cican, primar Orșova.

Autoritățile locale spun că previziunile pentru următorii 10 ani sunt îngrozitoare.

"Când te uiți la perioada de vârstă 0-5 ani atât de sex feminin, cât și de sex bărbătesc e o scădere draconică și o scădere care înseamnă undeva cam de 10 ori mai puțin decât ce ar fi trebuit să fie. Ne tulbură un pic", spune Adrian Cican, primar Orșova.

Din cauza instabilității financiare, mulți tineri aleg să plece din țară și să-și întemeieze o familie în străinătate.

"Probabil din cauza că nu mai ai un viitor, adică în țara asta nu-ți mai crează nimeni un viitor. De asta mă gândesc că toți aleg să plece"

"Nu mai ai siguranță"

"Nuu. Nu mai siguranța locului de muncă"

"Nu oferă foarte multe locuri de muncă acest oraș, de asta foarte mulți tineri se hotărăsc să plece în afară sau în orașe mai mari", spun localnicii.

În comuna Ilovița din județul Mehedinți, numărul de locuitori a scăzut în ultimii ani. Anul trecut s-au născut doar 2 copii.

"La nivelul anului 2025, până în momentul de față, s-au născut 2 copilași, mai sunt 3 gravide, deci undeva în jur de 5 copii vom avea anul ăsta", spune Dănuţ Şon, primar Ilovița.

Cel mai mare număr de locuitori al comunei a fost în jur de 1.560. Acum, sunt doar 1.280 de oameni.

"Nici decese încep să nu mai fie în sensul că sunt puțini. S-au împuținat oamenii în sat, numai câte un bătrânel ici colo, distanțele mari, 1 km - 2 -3 de la unul la altul și nu prea mai sunt deloc, case goale", spune Petre Pătăşanu, preot comuna Cireșu.

Conform statisticilor, vârsta medie la care româncele devin mame este 26 de ani. România ar putea avea, pana in 2050, potrivit previziunilor, aproximativ 16 milioane de locuitori. Adică aceeaşi populaţie ca dupa Primul Razboi Mondial.

