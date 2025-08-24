O primărie din Dolj a investit 25.000 de euro în 100 de bănci din lemn. La un calcul simplu, o singură bancă a costat 1.200 de lei în timp ce comuna nu are nici canalizare, nici apă potabilă. Localnicii sunt dezamăgiți de autoritățile locale și spun că poate ar fi fost cazul să facă alte investiții sau măcar să aibă cu toții câte o bancă pe care să se odihnească.

Lângă drumul principal al comunei Măceșu de Sus, din județul Dolj, au apărut băncile din faţa caselor. Sau mai exact, din faţa anumitor case, se plâng localnicii.

Reporter: Dvs. aveți bancă la poartă?

Localnic: Nu am că eu nu stau pe centru, numai pe centru sunt, noi nu plătim parcă tot ca ei. De ce nu ne-au pus și nouă?

Primarul explică. "Sunt în jur de 170 de case, dar noi am am prins în buget doar 100 de bănci. 70 de case rămân fără bănci. Dar cele 70 de case sunt case părăsite, case în care nu stă nimeni", a declarat Ciprian Marian Nicu, primar.

O explicaţie care nu-i mulţumeşte pe cei mulţi rămaşi fără bănci: "Ba eu vreau să-mi pună bancă, mai ies pe ea că sunt bătrână".

Să ajungem şi la calcule. 120.000 de lei au costat cele 100 de bănci, mai exact, 1.200 de lei bucata. Bani din bugetul local. Un buget prea sărac, însă, pentru investiţiile importante, cum ar fi canalizarea.

Fiecare casă are la poartă câte o bancă sau chiar două, unele puse de primărie, altele de către localnici. Confortul este asigurat, însă nevoile oamenilor sunt complet uitate în condițiile în care localitatea nu beneficiază nici de canalizare, nici de apă potabilă.

Localnic: E cam scump.

Reporter: Are cine sta pe ele?

Localnic: E pustiu. Mai bine făcea asfaltul.

"Util era altceva, o canalizare, apă potabilă să putem să bem, au pus fântânițele astea pe aici degeaba. Ne pun din ăla la parc să cânte, nouă nu ne trebuie așa ceva", crede un localnic.

"La canalizare... Nu poți să faci canalizare cu un miliard. Nu poți să faci nimic. A hotărât Consiliul Local, eu am propus, ei au hotărât", a precizat Ciprian Marian Nicu, primar.

În Măceșu de Sus, canalizarea este în proiect de 3 ani de zile. Proiect care a fost sistat.

