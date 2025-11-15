Austeritate, dar nu pentru toți. Este principiul după care se ghidează mai multe primării din țară, unde iluminatul festiv reprezintă un real huzur pe bani publici. Chiar dacă sumele investite sunt socotite drept exagerate, şefii din primării spun că nu vor să îi priveze pe oameni de astfel de bucurii, aşa cum s-a întâmplat şi în anii anteriori. Localnicii spun totuşi că vor să păstreze tradiția, chiar dacă banii ar fi fost folositori şi pentru alte investiţii.

Comuna Valea Doftanei, Prahova. În ajunul Crăciunului trecut, locuitorii îl așteptau pe Moș Crăciun. Totul a avut loc în vecinătatea primăriei, unde este organizat în fiecare an şi Târgul de Crăciun.

"Seara îndeosebi, mamele cu copii vin în aceste zone, iar în zona târgului de Crăciun se găsesc şi dulciuri, vin fiert sau diverse lucruri specifice", a declarat Lucian Costea, primar Valea Doftanei.

Costuri în creștere pentru iluminatul festiv

Bucuria din glasul copiilor este incomparabilă cu prețul plătit de autoritățile locale pentru decorul festiv. În 2024 primăria a închiriat ornamente de sărbătoare în valoare de aproape 155.000 de lei. Anul acesta, în plină austeritate, suma plătită pentru iluminatul festiv ajunge la aproximativ 174.000 de lei.

"Este o investiţie a localităţii pe care o facem an de an care împărţit pe numărul de locuitori rezultă un 29,11 lei pe cap de locuitor. O cheltuială este evident, dar o cheltuială pe care ne-o asumăm", a adăugat primarul.

"Lasă să facă pentru comună că e destul de bine să facă, e frumos, chiar împodobeşte frumos", a povestit o localnică din Valea Doftanei.

Ce spun locuitorii despre cheltuială

"Dacă le pune pe alea de anul trecut de nu dau foarte mulţi bani e frumos şi cu iluminatul ăsta, că bugetul e mic. Pe de-o parte e frumos că sunt sărbătorile", a spus o altă persoană.

Ba mai mult, anul acesta, în ciuda austerităţii, luminiţele de Crăciun vor începe să lumineze comuna de pe 1 decembrie.

Şi locuitorii comunei Gogoşu, din judeţul Mehedinţi, se vor bucura de lumini festive, figurine cu Moş Crăciun sau ursuleţi pe patine, dincolo de costurile în valoare de 250.000 lei. Decizie care a împărţit localitatea în două.

"Nu e bine că se cheltuie atâta, dar asta e situaţia. Face ceva pentru copii practic să vadă si ei ce se întâmplă, obiceiurile care mai sunt şi au rămas prin comună", a transmis un bărbat.

Consilierii locali reclamă lipsa aprobării

Pentru edilul comunei, însă, nimic nu e mai important decât fericirea sătenilor.

"Tot ce se face, se face pentru populaţie, nu se face pentru nimeni altcineva. Cred că şi locuitorii mei trebuie să beneficieze de aceste bucurii de iarnă. Dacă Guvernul nu le oferă altceva, să le ofer eu măcar o bucurie", a precizat Jean Rogoveanu, primar Gogoşu.

Reprezentanţii locali îl acuză pe primar că decizia închirierii ornamentelor festive nu a fost trecută prin consiliul local.

"Am observat şi eu că de vreo 3 săptămâni s-au montat acele echipamente. Se cheltuie banii aşa. Nouă nu ne trebuia, noi nu avem apă potabilă în comună", a menţionat Codruţa Popescu, consilier local.

Şi în anii trecuţi Primăria Gogoşu a scos din bugetul local aceeaşi sumă pentru decoraţiunile festive.

