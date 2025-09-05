Concediile şi vacanţele se termină, vremea perfectă de plajă rezistă

Este ultimul weekend înainte de deschiderea şcolilor şi multe familii îl vor petrece, probabil, tot pe litoral, mai ales că vremea se anunţă frumoasă iar cu școala încă nu este situaţia clară.

Atenţie, însă, marea e în continuare agitată, iar salvamarii au arborat steagul roșu în mai multe staţiuni din sudul litoralului, unde de obicei curenţii sunt ceva mai puternici.

Totuşi, sunt veşti bune pentru cei care vor să mai vină în septembrie la mare, va fi vreme de plajă până la începutul lunii viitoare.

De asemenea, pentru că nu mai suntem oficial în sezonul estival, preţurile scad şi ele puternic, în multe cazări chiar cu 50%.

