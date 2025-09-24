Condiment contaminat cu pesticide, retras de la vânzare din mai multe supermarketuri din România

Un condiment contaminat cu pesticide a fost retras de Autoritatatea Națională Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) de la vânzare din mai multe supermarketuri din România. Este vorba de cuişoare de la Kamis.

„Motivul retragerii: au fost detectate niveluri neconforme ale unui compus chimic folosit în scopuri fitosanitare numit - clorpirifos. Persoanele care au achizitionat acest produs sunt rugate sa nu il consume, ci sa il returneze la Serviciul Clienti din magazinul Auchan de unde l-au cumparat. Vor primi inapoi contravaloarea produsului. Prezentarea bonului fiscal nu este necesara”, spune într-un comunicat Autoritatarea Națională Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Retras din mai multe supermerketuri

Este vorba de lotul 0002791365 cu data de expirare 17/02/28. Persoanele care au achiziţionat acest produs sunt rugate să nu îl consume, ci să îl returneze la supermarketurile Carrefour, Kaufland, Mega Image, Profi și Selgros.

Compania producătoare a depistat substanța în cadrul unui control de rutină și a informat magazinele cu privire la detectarea nivelurilor neconforme de clorpirifos iar toate rețelele de retail au inițiat retragerea de la vânzare și rechemarea produsului de la clienți.

