Conducătorul ambarcaţiunii răsturnate în Delta Dunării este cadru militar. Mărturia unei supraviețuitoare

Ancheta în cazul accidentului nautic soldat cu patru morţi, petrecut în zona Golfului Musura, Braţul Sulina, a fost preluată de Parchetul Militar. Conducătorul ambarcaţiunii care s-a răsturnat este cadru militar, a anunţat, marţi, Autoritatea Navală Română. "Conducătorul ambarcaţiunii răsturnate la Sulina este cadru militar. Ancheta a fost preluată de Parchetul Militar", au transmis reprezentanţii ANR.

Conducătorul ambarcațiunii este cadru militar

Potrivit Observator, conducătorul ambarcațiunii este sergent la Batalionul de Infanterie Marină Babadag, care are un pichet la Sulina. Căpitănia Sulina îl va amenda cu 20.000 de lei și îi va suspenda pentru 60 de zile carnetul de conducător de ambarcațiune. Sergentul avea aprobare de la Unitatea Militară să lucreze, în afara programului, pentru afacerea familiei

Cum s-a răsturnat ambarcaţiunea pe braţul Sulina

Luni seară, în jurul orei 19:30, o ambarcaţiune de agrement care a plecat din Portul Sulina cu destinaţia Golful Musura, având la bord 14 persoane printre care un copil, s-a răsturnat în zona epavei "Turgut S.", imediat după ieşirea prin Bara Sulina, pe fondul condiţiilor meteo nefavorabile şi a valurilor mari, cu înălţimi estimate între 1,5 şi 2 metri.

"Imediat după producerea accidentului a fost declanşată o amplă intervenţie de căutare şi salvare. La faţa locului au fost mobilizate echipaje şi ambarcaţiuni ale Căpităniei Portului Tulcea, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM), Serviciului de Ambulanţă Judeţean Tulcea, precum şi ale Poliţiei Transporturi Tulcea. Eforturile echipelor de salvare au fost sprijinite şi de localnici, care au intervenit cu mai multe ambarcaţiuni particulare", se arată în comunicatul transmis de ANR.

Toate cele 14 persoane aflate la bordul ambarcaţiunii au fost recuperate din apă, patru dintre acestea - inclusiv un copil - fiind declarate decedate de către echipajele medicale sosite la faţa locului. Cercetările în acest caz sunt efectuate pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.

Mărturia unei supraviețuitoare: Copilul meu a stat 30 de minute sub barcă

O supraviețuitoare a relatat pentru Observator cum s-a petrecut tragedia. Femeia a povestit că ea a reușit să iasă la suprafață, dar copilul ei a rămas aproximativ 30 de minute sub barcă, reușind să respire într-un gol de aer. Bărcile de salvare ale Poliției de Frontieră nu au reușit să ajungă la ei.

"Ne-am îmbarcat la ora 18:30 într-o barcă rapidă, tip Corsar, în total 14 persoane, inclusiv conducătorul bărcii. Planul era să ajungem la gura de vărsare a Dunării. Traseul a fost lin până în acea zonă, unde erau valuri mari. Ne-am întors prin Golful Musura și, în dreptul epavei, barca s-a răsturnat din cauza valurilor.

Eu am reușit să ies, iar copilul meu a stat aproximativ 30 de minute sub barcă. A reușit să respire în golul de aer rămas în interior. M-au ajutat să o scoatem ridicând barca: conducătorul ambarcațiunii, alți supraviețuitori și civilii care au venit în ajutor. Am văzut bărcile de salvare ale Poliției de Frontieră, însă acestea nu au reușit să ajungă la noi. După ce am găsit fetița, am fost preluate de o altă barcă (civilă), duse până la faleza din Sulina, de unde am fost transportate cu ambulanța la UPU Sulina.

Menționez că aveam veste de salvare. Din punct de vedere fizic suntem bine, doar cu câteva vânătăi. Au fost patru persoane decedate: trei adulți și o fetiță de aproximativ trei ani, care era însoțită de părinți. Mama a supraviețuit, tatăl - nu. Au fost mai multe tentative de ridicare a bărcii, însă doar cu ajutorul civililor am reușit.”

