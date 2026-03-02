Zeci de morminte romane, unele cu monede şi bijuterii au fost descoperite pe șantierul Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Însă, în loc să fie o veste de interes cultural, situația a degenerat într-un adevărat conflict între instituţii.

Motivul disputei: întârzieri la construirea noului corp de clădire al Spitalului de Boli Infecţioase din Constanţa.

Pe şantier au fost descoperite 34 de morminte romane, unele cu bijuterii, monede, dar şi vase antice. Arheologii spun că descoperirile sunt foarte importante pentru istoria vechiului Tomis. Reprezentaţii Muzeului de Istorie şi Arheologie din Constanţa afirmă că nu pot estima cât vor dura cercetările, totul depinde de ce mai ascunde pământul, iar săpăturile sunt obligatorii prin lege.

Între timp, Primăria Constanţa acuză întârzieri de peste trei luni într-un proiect finanţat prin fonduri PNRR şi avertizează că toate aceste întârzieri ar putea genera costuri suplimentare de peste jumătate de milion de euro. Există inclusiv riscul pierderii fondurilor europene.

Potrivit graficului iniţial, în acest moment ar fi trebuit să fie finalizate atât fundaţia, cât şi o parte din primul etaj.

Primarul Vergil Chiţac afirmă că va notifica Ministerul Culturii şi nu exclude acţiuni în instanţă.

