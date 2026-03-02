Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Conflict instituţional, după descoperirea unor morminte romane în Constanţa

Zeci de morminte romane, unele cu monede şi bijuterii au fost descoperite pe șantierul Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Însă, în loc să fie o veste de interes cultural, situația a degenerat într-un adevărat conflict între instituţii.

de Cristina Niță

la 02.03.2026 , 08:20

Motivul disputei: întârzieri la construirea noului corp de clădire al Spitalului de Boli Infecţioase din Constanţa.

Pe şantier au fost descoperite 34 de morminte romane, unele cu bijuterii, monede, dar şi vase antice. Arheologii spun că descoperirile sunt foarte importante pentru istoria vechiului Tomis. Reprezentaţii Muzeului de Istorie şi Arheologie din Constanţa afirmă că nu pot estima cât vor dura cercetările, totul depinde de ce mai ascunde pământul, iar săpăturile sunt obligatorii prin lege.

Între timp, Primăria Constanţa acuză întârzieri de peste trei luni într-un proiect finanţat prin fonduri PNRR şi avertizează că toate aceste întârzieri ar putea genera costuri suplimentare de peste jumătate de milion de euro. Există inclusiv riscul pierderii fondurilor europene.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit graficului iniţial, în acest moment ar fi trebuit să fie finalizate atât fundaţia, cât şi o parte din primul etaj.

Primarul Vergil Chiţac afirmă că va notifica Ministerul Culturii şi nu exclude acţiuni în instanţă.

Cristina Niță
Cristina Niță Like

Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă.

conflict constanta morminte santier spital de boli infectioase
Înapoi la Homepage
Ion Țiriac, tensiune maximă. Fiica sa, aproape de războiul care a zguduit lumea. Mesajul transmis de Ioana
Ion Țiriac, tensiune maximă. Fiica sa, aproape de războiul care a zguduit lumea. Mesajul transmis de Ioana
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Emiratele Arabe vor acoperi cheltuielile cu cazarea, masa și zborurile reprogramate pentru turiștii blocați
Emiratele Arabe vor acoperi cheltuielile cu cazarea, masa și zborurile reprogramate pentru turiștii blocați
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că războiul din Orientul Mijlociu se va extinde?
Observator » Evenimente » Conflict instituţional, după descoperirea unor morminte romane în Constanţa