Un șofer străin a ajuns cu o autoutilitară direct în șanț, în Vâlcea

Un șofer străin a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu autoutilitara într-un șanț, în localitatea vâlceană Proieni. Din fericire, bărbatul a scăpat cu viață. 

de Alexandru Badea

la 01.03.2026 , 17:25
Din motive încă necunoscute, bărbatul a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și a ajuns diect în șanț. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Ce spun polițiștii 

Polițiștii Serviciului Rutier au fost solicitați să intervină, în urmă cu puțin timp, la un accident rutier produs pe Drumul Național 7, pe raza localității Proieni, la kilometrul 211.

Din primele verificări efectuate s-a stabilit că în eveniment a fost implicat un singur vehicul, respectiv o autoutilitară, condusă de un bărbat în vârstă de 45 de ani, cetățean străin, care ar fi părăsit partea carosabilă și a intrat în șanț.

În urma accidentului, conducătorul auto a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Traficul rutier în zona evenimentului s-a desfășurat alternativ.

Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

