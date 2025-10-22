Într-o lume în care toţi aleargă, Constantin şi Adela au ales să se oprească şi să respire. Să se întoarcă acolo unde inima bate cu calm şi fără griji... la sat. Cei doi au stat mai bine de 10 ani în capitala modei, în frumosul Milano, unde agitaţia e la ordinea zilei. Acum, şi-au creat propriul stil "dolce far niente" în Plaiul Bumbeştiului, din Gorj.

Constantin şi Adela nu doar că s-au mutat la ţară, ci au început o viaţă nouă de la zero, pe care au construit-o cu propriile mâini. Constantin a gândit arhitectura casei ca pe un loc desprins din poveşti, scăldat în liniştea munţilor. Împreună, au pus bazele unei mici ferme, unde cresc capre şi struţi. Ne-au povestit şi nouă cum timpul curge acum altfel pentru ei.

"Iniţiativa a fost a mea, sută la sută. Aici mă regăseam tot timpul şi de atunci a fost momentul în care am pus suflet pe acest loc, pe Plaiul Bumbeşti. Poate de aia am luat şi calea străinătăţii, să pot să-mi clădesc visul meu", spune Constantin Goşa.

Înainte, au trăit în Milano. Aveau supermarket la colţ de bloc, mall-ul la câteva străzi distanţă, cafenele şi restaurante aproape şi funcţionau în ritmul agitat al milanezilor. Aici au câştigat ceea ce perla din nordul Italiei nu le putea oferi niciodată timp.

"Mi-a rămas ceva la suflet de la Milano. Îmi place şi acolo, dar ţinând cont că aici e linişte, acolo era mai multă agitaţie. Era un serviciu, casă, îţi mai făceai foarte puţin timp pentru tine, îmi place mai mult aici", spune Adela Goșa.

Şi, pe măsură ce timpul trece, colţul lor de linişte devine cel mai frumos "acasă".

