Contestatara lui Șoșoacă, Amalia Bellantoni, reținută cu soțul într-un dosar de tâlhărie şi violență

Amalia Bellantoni, fostă membră a partidului SOS România și cunoscută pentru contestarea candidaturii Dianei Șoșoacă la prezidențiale, a fost reținută duminică alături de soțul ei. Potrivit anchetatorilor, bărbatul și încă o persoană ar fi agresat doi vecini, o femeie și un bărbat, și le-ar fi confiscat telefoanele. Ulterior, dispozitivele ar fi fost înmânate Amaliei, care a refuzat să le restituie, conform News.ro.

"Astăzi, 2 noiembrie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 8 Poliţie au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârşirea infracţiunilor de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată şi lovire sau alte violenţe", anunţă, duminică seară, Poliţia Capitalei.

O femeie în vârstă de 66 de ani a sesizat Poliţia că, în timp ce se afla împreună cu soţul său, un bărbat de 67 de ani, la adresa de domiciliu, situată în Sectorul 2, ar fi fost agresaţi fizic, context în care le-ar fi fost sustrase mai multe telefoane mobile.

La faţa locului s-a deplasat şi un echipaj medical, care a acordat celor două persoane primele îngrijiri, ulterior acestea fiind transportate la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale suplimentare.

Lovituri cu pumnii și un obiect contondent

"Din cercetările efectuate de poliţişti a rezultat că, la data menţionată, în jurul orei 19.50, în timp ce cei doi se aflau în curtea comună a imobilului de domiciliu, din Sectorul 2, ar fi fost loviţi cu pumnii, picioarele şi cu un obiect contondent, la nivelul capului şi al membrelor inferioare, de către doi bărbaţi. În acest context, unul dintre agresori, un bărbat în vârstă de 57 de ani, ar fi smuls din mâinile persoanelor vătămate trei telefoane mobile, pe care le-ar fi predat ulterior unei femei de 43 de ani, aceasta însuşindu-şi bunurile respective", precizează poliţiştii.

Bărbatul de 57 de ani şi femeia de 43 de ani au fost depistaţi şi conduşi la sediul subunităţii pentru audieri, ulterior fiind reţinuţi.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că cei doi reţinuţi sunt Amalia Bellantoni şi soţul ei. Acesta, împreună cu încă un bărbat, i-au lovit pe vecinii familiei Bellantoni şi le-au ridicat telefoanele cu care oamenii încercau să filmeze incidentul. Amalia Bellantoni ar fi luat dispozitivele şi a refuzat să le returneze.

În prezent este căutat al doilea bărbat care a participat la incident.

Amalia Bellantoni a fost membră a SOS România şi a candidat din partea acestei formaţiuni pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Călăraşi. Ulterior, s-a certat cu Diana Şoşoacă şi a contestat candidatura acesteia la alegerile preidenţiale de anul trecut.

