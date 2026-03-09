Un nouă filmare apărută în spațiul public ar putea schimba versiunea americanilor privind atacul aerian asupra şcolii din Iran, în urma căruia 160 de fete şi-au pierdut viaţa. Imaginile par să surprindă momentul în care o rachetă de croazieră americană lovește o clădire din baza navală a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, aflată lângă școală. Înregistrarea contrazice afirmațiile președintelui american Donald Trump, care a dat vina pe Iran pentru tragedie.

Un videoclip sugerează că o rachetă americană ar fi lovit şcoala din Iran unde au murit 160 de fete - captură X / Clash Report

Videoclipul, publicat de agenția iraniană Mehr News, este primul care arată rachete lovind zona și se adaugă unui ansamblu de dovezi care par să contrazică afirmațiile președintelui american Donald Trump, care a dat vina pe Iran, transmite CNN.

În imaginile filmate de pe un șantier de construcții din apropiere se vede o rachetă care pare a fi un model american BGM sau UGM-109 Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) înainte de a lovi o locație din interiorul bazei navale. Marina SUA operează rachete Tomahawk, lansându-le de pe nave și submarine. Potrivit experților, Israelul nu utilizează racheta Tomahawk.

Pe măsură ce camera se deplasează spre dreapta, se vede un nor uriaș de fum din direcția școlii Shajareh Tayyiba. În prim-plan se pot vedea zeci de oameni fugind din calea loviturilor.

Sam Lair, cercetător asociat la Centrul James Martin pentru Studii de Neproliferare, a declarat pentru CNN că muniția din videoclip este compatibilă cu o rachetă americană Tomahawk.

"În primul rând, se potrivește caracteristicilor vizuale ale unei TLAM. Forma cruciformă, cu aripi montate central și un kit de coadă în spate. În al doilea rând, videoclipul a fost filmat la aproximativ 250 de metri de probabilul punct de impact. Asta înseamnă că muniția trebuie să fie mare. Acest lucru exclude alte muniții din arsenalul SUA cu caracteristici vizuale similare, precum GBU-69B", a spus Sam Lair.

Alți experți în armament consultați de CNN au fost de acord cu această evaluare și au adăugat că rachetele TLAM sunt adesea folosite în salvele inițiale înainte de obținerea superiorității aeriene. Nu a fost clar ce clădire a fost lovită, însă o analiză realizată de CNN sugerează că racheta a lovit o clădire din interiorul sau din imediata apropiere a unei clinici medicale operate de Corpul Gardienilor în cadrul bazei.

Săptămâna trecută, investigații realizate de CNN și alte instituții media au sugerat că Statele Unite ar fi probabil responsabile pentru atac. Imagini din satelit, videoclipuri geolocalizate, declarații publice ale oficialilor americani și evaluările experților în muniții indică faptul că școala a fost lovită aproximativ în același timp cu un atac pe care forțele americane l-ar fi desfășurat probabil asupra unei baze navale IRGC din apropiere. Noul videoclip arată fum în apropiere în momentul loviturii, sugerând că și alte locații din zonă ar fi putut fi vizate cu puțin timp înainte.

"Videoclipul geolocalizat arată o rachetă de croazieră lovind una dintre clădirile situate central în bază", a spus Sam Lair.

El a adăugat că, deși videoclipul nu arată momentul impactului asupra școlii, "cel mai probabil a făcut parte din același atac și ar fi fost însoțit de alte rachete de croazieră similare".

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat duminică că Statele Unite încă investighează atacul.

