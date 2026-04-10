Frumuseţea e în ochii privitorului, dar la Timişoara decoraţiunile de Paşte amplasate de primărie în jurul unei statui cunoscute au reuşit să îi facă pe mulţi să întoarcă privirea. Sunt 14 ouă gigant, viu colorate, din polistiren. Au picioare şi pene şi contrastează puternic cu ansamblul "SuperMAM". Artistul care a realizat sculptura consideră asocierea complet nepotrivită. Revoltat, a cerut ca ouăle să fie urgent îndepărtate.

Cele 14 ouă supradimensionate, cu picioare şi puf, fac parte din decorul târgului de Paşte de la Timişoara. Au fost amplasate la baza statuii realizate de Virgil Scripcariu. Artistul, unul dintre cei mai apreciați sculptori români contemporani, cere acum îndepărtarea decorului pascal.

"Am făcut această solicitare Primăriei, mai degrabă ca să atrag atenţia că în viitor ar trebui să se consulte cu nişte specialişti. Nu ar trebui să se facă astfel de asocieri, pentru că creează o confuzie la nivel de mesaj, şi faţă de sculptură şi faţă de decoraţiuni. Pare o gafă", a declarat Virgil Scripcariu, sculptor.

Ouă gigant din polistiren vs. artă contemporană

Decorul pascal a stârnit un val de reacţii. "Din când în când mai avem nevoie de câte un șoc din ăsta să vedem ce este arta în România şi faptul că mulţi ar spune că e un kitsch... da. Este mai observată acum lucrarea lui Scripariu", a declarat Daniel Leş, artist.

"S-au suprapus două feluri de artă. Într-un fel se potriveşte foarte bine cu această imagine natală, dar şi din ou se naşte câte ceva. Acum înainte de Paște nu stim ce se naște, poate se naşte adevărul despre Paşte", a declarat Iulian Văcărean, antreprenor.

În 2016, într-un top al celor mai urâte statui urbane, "SuperMam" era pe locul 19, la nivel mondial. Azi apare în mii de fotografii, alături de ouăle cu picioare.

"Cred că sunt drăguţe, dar e puţin contrast, pentru că aleea asta e foarte drăguţă, arhitectural vorbind, iar ouăle par prea moderne şi amuzante în acelaşi timp". "Dacă o să credem că sunt de dinozauri, sunt destul de normale". "Statuia asta cu ouăle astea, sub nicio formă, puteau să le găsească un alt loc", spun oamenii.

Controversata instalaţie a costat nu mai puţin de 7.000 de euro şi va rămâne în Piaţa Unirii până la jumătatea lui aprilie.

"Nu se aduce atingere integrităţii în sine a operei. Ambiţia noastră a fost, după ediţia de anul trecut, când au fost aproape 800.000 de participanţi, să creştem impactul, ceea ce a însemnat un nou concept cu noi decoraţiuni", a declarat Silvana Andreaş, Primăria Timişoara.

Un lucru e clar: ouăle cu picioare de la Timişoara şi-au atins scopul. Au adus notorietate târgului de Paște și au stârnit reacţii. Acum, interesant este ce va ieşi din ele?

