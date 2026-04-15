Puşi să se bată între ei, legaţi de scaun şi reduşi la tăcere cu bandă adezivă pe gură. Este scandal la Craiova după ce o înregistrare înfiorătoare a arătat că la o grădiniţă aflată în subordinea Mitropoliei Olteniei copiii de doar câţiva ani erau educaţi prin abuz. Părinţii ar fi sesizat schimbările de comportament ale celor mici, dar educatoarea ar fi avut mereu replica pregătită. Iar când o mamă i-ar fi spus că fetiţa ei i-a cerut să "o bată ca la grădiniţă", ar fi încercat să-i transforme copilul din victimă, în agresor.

"Poţi să taci, poţi să taci?! Copiii vor să facă activităţi, poţi să taci?", se aude vocea educatoarei.

"Mă faci pe mine, îţi iei două capace de nu te vezi. Puneţi-i mâna la gură, deci vă rog eu puneţi-i mâna la gură.", a mai adăugat, nervoasă, educatoarea.

La Grădiniţa Sfânta Tatiana, blândeţea şi empatia erau înlocuite cu ţipete, jigniri şi batjocură. Un an întreg ar fi fost "educaţi" astfel copii de doar câţiva ani.

"Nu mai urla că deranjezi toată clasa. Nici eu nu vreau să stai aici şi, totuşi, trebuie să stai.", a spus educatoarea.

Iar când cuvintele dure nu mai aveau efectul dorit, educatoarea de 27de ani - ar fi găsit alte soluţii la fel de inumane.

"Am zis că nu dăm lipici. Deci îţi iau foaia!", a strigat educatoarea.

"O puneau pe fetiţa mea să împingă copiii, să îi lovească, copiii care nu erau cuminţi erau legaţi de scaun cu sfoară, cu scotch la gură.", a mărturisit mama unei fetiţe.

O fostă angajată a grădiniţei i-a confirmat acestei mame cele mai negre gânduri. Copiii mari i-ar fi lovit într-adevăr pe cei mici cu girul educatoarei, iar fetiţa ar fi început să creadă că violenţa e un mod de educaţie... chiar i-ar fi cerut mamei să o bată când nu îşi termna mâncarea.

"Fetiţa mea era tot mai speriată, o altă fetiţă o bătea pe ea, doamna educatoare le spunea părinţilor că a mea o bate pe respectiva. Începuse să vorbească urât, să aibă cuvinte jignitoare, spunea că doamna îi zice că vine îmbrăcată urat şi era tot mai speriată şi spunea că nu mai vrea la gradiniţă.", a a adăugat mama fetiţei.

Faptele s-au petrecut în această grădiniță pe parcursul unui an întreg. Semnalele de alarmă au apărut când părinții au observat schimbări neobișnuite de comportament la copii. Acum, oamenii se gândesc să-i retragă pe cei mici din unitatea de învăţământ.

Grădiniţa unde învaţă 60 de copii aparţine Mitropoliei Olteniei. Reprezentanţii acesteia susţin că nici măcar nu bănuiau ce se întâmplă acolo.

"Dacă ele se dovedesc a fi reale, dacă e vorba de un comportament neadecvat, bineînţeles că vom lua măsurile legale care se impun", a explicat Adrian Lupu, consilier pe învățământ Arhiepiscopia Craiova.

Şi poliția s-a sesizat din oficiu în acest caz și a demarat o anchetă.

"Din cercetari a reieşit că în perioada martie 2025 - martie 2026, o tânără de 27 de ani din Craiova pe timpul programului de lucru ar fi săvârşit fapte de natură abuzivă.", a spus Andreea Mateescu, purtător de cuvânt IPJ Dolj.

O plângere la Poliţie a depus şi mama care a decis să vorbească, care şi-a retras copilul de la grădiniţă. Înregistrarea înfiorătoare i-a făcut însă şi pe ceilalţi părinţi să ceară măsuri urgente și transparență.

