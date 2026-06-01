Copil de 12 ani, electrocutat de Ziua Copilului. S-a urcat pe un vagon de tren în Gara Târgu-Neamţ
Un copil de aproximativ 12 ani s-a electrocutat, luni după-amiază, după ce s-a urcat pe un vagon de tren staţionat în Gara din Târgu-Neamţ.
Băiatul a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la spital, cu arsuri pe o suprafaţă mare a corpului. Un alt copil care se afla cu el nu prezintă leziuni, potrivit ISU Neamţ.
Incidentul a fost anunţat prin apel la 112, în jurul orei 15:40. Apelantul a transmis că doi copii s-au urcat pe un vagon de tren staţionat în gara din oraşul Târgu-Neamţ.
La faţa locului au fost trimise forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Târgu-Neamţ, precum şi echipaje de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi IPJ.
Ajunse la locul indicat, echipele de intervenţie au constatat că unul dintre copii, în vârstă de aproximativ 12 ani, a fost electrocutat. Băiatul avea arsuri pe o suprafaţă mare a corpului şi a fost preluat de un echipaj de la SAJ, care l-a transportat la spital.
Celălalt copil nu prezenta leziuni, au transmis reprezentanţii ISU Neamţ.
