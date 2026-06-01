Copil de 12 ani, electrocutat de Ziua Copilului. S-a urcat pe un vagon de tren în Gara Târgu-Neamţ

Un copil de aproximativ 12 ani s-a electrocutat, luni după-amiază, după ce s-a urcat pe un vagon de tren staţionat în Gara din Târgu-Neamţ.

de Larisa Andreescu

la 01.06.2026 , 16:23
- ISU Neamţ
Băiatul a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la spital, cu arsuri pe o suprafaţă mare a corpului. Un alt copil care se afla cu el nu prezintă leziuni, potrivit ISU Neamţ.

Incidentul a fost anunţat prin apel la 112, în jurul orei 15:40. Apelantul a transmis că doi copii s-au urcat pe un vagon de tren staţionat în gara din oraşul Târgu-Neamţ.

La faţa locului au fost trimise forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Târgu-Neamţ, precum şi echipaje de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi IPJ.

Ajunse la locul indicat, echipele de intervenţie au constatat că unul dintre copii, în vârstă de aproximativ 12 ani, a fost electrocutat. Băiatul avea arsuri pe o suprafaţă mare a corpului şi a fost preluat de un echipaj de la SAJ, care l-a transportat la spital.

Celălalt copil nu prezenta leziuni, au transmis reprezentanţii ISU Neamţ.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

