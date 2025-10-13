Incident cumplit, într-un parc de distracții din Brașov. Un copil de 13 ani a fost tăiat cu o seceră de un angajat enervat că băiatul a sărit pe o trambulină în afara programului de funcţionare a parcului. Băiatul a fost dus la spital şi este acum în afara oricărui pericol.

"La data de 11 octombrie a.c., în jurul orei 17.20, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Braşov au fost sesizaţi cu privire la faptul că, în Centrul Civic din Municipiul Braşov, un tânăr ar fi fost agresat fizic de către o persoană, cu un obiect contondent. Imediat, poliţiştii au efectuat verificări care au dus la identificarea unui bărbat de 74 de ani, din localitatea Paulesti, judeţul Prahova, iar în urma investigatiilor s-a stabilit că, în timp ce acesta avea sarcina de a păzi zona de agrement a parcului situat în Centrul Civic din Municipiul Braşov, ar fi folosit un obiect contondent cu care i-ar fi provocat leziuni unui tânăr, după ce între cei doi ar fi avut loc un conflict spontan", a anunţat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov.

În urma incidentului, tânărul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Bărbatul agresiv a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat de către procurorul de caz în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, pe numele barbatului fiind emis un mandat de arest la domiciliu, pentru 30 de zile.

Cercetările în acest dosar continuă, pentru purtare abuzivă şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov.

