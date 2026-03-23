Au fost momente critice într-un cartier din Capitală. Un copil a fost găsit de vecini, prăbuşit în fața blocului. Medicii au încearcat cu disperare să îl salveze, dar nu s-a mai putut face nimic pentru micuţ.

Copilul a fost resuscitat aproape o oră în faţa vecinilor strânşi în faţa blocului, aceiaşi vecini care au sunat la 112 atunci când au auzit o bubuitură. Unul dintre martori spune că a auzit o bubuitură, s-a îndreptat spre locul de unde a venit zgomotul şi l-a găsit pe copil zăcând pe caldarâm. A sunat la 112, au venit imediat medicii de la SMURD, dar şi pompieri voluntari.

Oamenii spun că nu îşi explică ce s-a întâmplat

Din păcate, vorbim despre un copil de 5 ani care a căzut de la etajul 8, undeva în jurul orei 18:00. Vecinii au alertat şi părinţii care erau în casă, dar nu îşi dăduseră seama ce se întâmplase cu copilul. Părinţii sunt în custodia Poliţiei pentru că nu era potrivit ca aceştia să vadă manevrele de resuscitare.

Oamenii spun că nu îşi explică ce s-a întâmplat. Poate un moment de neatenţie, dar toţi sunt şocaţi. Părinţii copilului sunt de naţionalitate arabă şi stau de aproximativ 4 ani în acest bloc. Sunt prietenoşi şi amabili cu oamenii din zonă, spun vecinii. Din păcate, pentru acest copil nu s-a mai putut face nimic. Poliţiştii vor face o cercetare la faţa locului pentru că aşa e procedura.

