Video Copil de 5 ani, căzut de la etajul 8 al unui bloc din Capitală. Părinţii, alertaţi de vecini

Au fost momente critice într-un cartier din Capitală. Un copil a fost găsit de vecini, prăbuşit în fața blocului. Medicii au încearcat cu disperare să îl salveze, dar nu s-a mai putut face nimic pentru micuţ.

de Bianca Iacob

la 23.03.2026 , 19:48
Galerie (2)

Copilul a fost resuscitat aproape o oră în faţa vecinilor strânşi în faţa blocului, aceiaşi vecini care au sunat la 112 atunci când au auzit o bubuitură. Unul dintre martori spune că a auzit o bubuitură, s-a îndreptat spre locul de unde a venit zgomotul şi l-a găsit pe copil zăcând pe caldarâm. A sunat la 112, au venit imediat medicii de la SMURD, dar şi pompieri voluntari.

Oamenii spun că nu îşi explică ce s-a întâmplat

Din păcate, vorbim despre un copil de 5 ani care a căzut de la etajul 8, undeva în jurul orei 18:00. Vecinii au alertat şi părinţii care erau în casă, dar nu îşi dăduseră seama ce se întâmplase cu copilul. Părinţii sunt în custodia Poliţiei pentru că nu era potrivit ca aceştia să vadă manevrele de resuscitare.

Articolul continuă după reclamă

Oamenii spun că nu îşi explică ce s-a întâmplat. Poate un moment de neatenţie, dar toţi sunt şocaţi. Părinţii copilului sunt de naţionalitate arabă şi stau de aproximativ 4 ani în acest bloc. Sunt prietenoşi şi amabili cu oamenii din zonă, spun vecinii. Din păcate, pentru acest copil nu s-a mai putut face nimic. Poliţiştii vor face o cercetare la faţa locului pentru că aşa e procedura. 

Bianca Iacob
Bianca Iacob Like

Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4.

Înapoi la Homepage
Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea
Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
În plin război cu SUA, un fotbalist european a ales să reprezinte Iranul. Cine e îndrăznețul care vrea să meargă cu perșii la Campionatul Mondial
În plin război cu SUA, un fotbalist european a ales să reprezinte Iranul. Cine e îndrăznețul care vrea să meargă cu perșii la Campionatul Mondial
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
Primele imagini cu copilul de 5 ani din București, mort după ce a căzut de la etajul 9. Mama lui este suspectată că l-a aruncat
Primele imagini cu copilul de 5 ani din București, mort după ce a căzut de la etajul 9. Mama lui este suspectată că l-a aruncat
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că boicotul profesorilor la simularea de Bacalaureat este justificat?
Observator » Evenimente » Copil de 5 ani, căzut de la etajul 8 al unui bloc din Capitală. Părinţii, alertaţi de vecini
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.