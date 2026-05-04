Tragedie în vacanţa de 1 mai, care poate fi un semnal de alarmă pentru părinţi o dată cu începerea sezonului clad. Un copil de un an şi patru luni s-a înecat în piscina din curtea bunicilor. Câteva clipe de neatenţie au fost suficiente pentru ca băieţelul să cadă în apă. A fost chemat un elicopter SMURD pentru a-l duce la spital, dar din păcate medicii nu l-au mai putut salva. Înecul este a doua cauză de accidente mortale la copii în România. Tehnologia poate salva vieţi în astfel de situaţii.

Copilul de 1 ani şi patru luni şi cei doi fraţi mai mari erau la bunici într un sat din Dolj. Tragedia s-a petrecut într-o fracţiune de secundă. Bunicii, agricultori cunoscuţi în zonă, vindeau căpşuni unui vecin şi l-au scăpat o clipă pe băiat din ochi.

Micuţul se afla în vizită cu mama sa în vizită la bunici, iar, la un moment dat, ar fi fost lăsat nesupravegheat. A ieșit singur în curte și a căzut în piscina în care se afla jumătate de metru de apă.

"Era cu străbunica, nu cu bunica. Se juca copilul pe acolo, şi piscina nu avea apă, doar ce s-a strâns apă de ploaie. Nu se îneca dacă nu cădea în cap. Nenorocire mare. Oameni ca lumea".

Articolul continuă după reclamă

"Ei s-au dus la cules de căpşune, o clipă de neatenţie. Făcea mâncare străbunica", spun oamenii.

40 de minute au încercat medicii să îl readucă la viaţă

Au chemat şi un elicopter Smurd în ajutor, dar nu l-au mai putut salva.

"Din păcate, un copilaş care era în stop, fără semne vitale, cianotic", spune Magală Traian, director SAJ.

Cazul a zguduit întreaga localitate.

Reporter: Copiii erau lăsaţi nesupravegheaţi?

Vecin: Nu, niciodată. Poate era mic şi a fugit, zburdă imediat, trecu pe lângă ăla, o luă fuga...Eu ştiu că ei întreţineau bine copiii....chiar bine, nu aşa.

Mihail Ţiulescu, primarul comunei Dobreşti: E o zi neagră, o zi de doliu pentru întreaga comunitate a localităţii. Fără cuvinte. O familie muncitoare, deci nu erau nişte oameni care să fie neştuiutori.

Reporter: Un moment de neatenţie...

Mihail Ţiulescu, primarul comunei Dobreşti: Ce a dus la dispariţia unui înger

O tragedie la indigo a avut loc intr o altă parte a ţării, în Vrancea. Un copil de 4 ani şi jumătate a murit înecat într-o baltă, dupa ce s a strecurat pe lângă părinţi şi a ieşit din curte.

Înecul este a doua cauză de mortalitate la copiii din România, iar ţara noastră ocupă primul loc în UE la numărul de decese prin înec raportate la populaţie. În spatele cifrelor, sunt poveşti dramatice. În urmă cu doi ani, un copil de trei ani a murit în piscina unei pensiuni din Delta Dunării. Adulţii au trecui pe lângă copilul in agonie fără să îşi dea seama ce se întâmplă.

Iar astfel de drame nu ocolesc pe nimeni

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja și-a pierdut fetiţa de 3 ani în acelaşi mod. Copilul a murit înecat în piscina vilei din Franţa.

Pentru ca se apropie sezonul cald, specialiştii le recoamndă părinţilor să cumpere dispozitive de alarmă pentru piscine, pentru că astfel de echipamente chiar pot salva vieţi. Iar cei mici ar trebui să poarte în permanenţă vestă de salvare atunci când sunt în apropierea apelor adânci. Importantă rămâne însă supravegherea permanentă. Studiile arată că în 7 din 10 cazuri de înec la copii, părinţii îi scapă din ochi sub 5 minute.

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

Întrebarea zilei Cade sau nu Guvernul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰