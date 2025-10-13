Copil de 5 ani, găsit mort în urma unui incendiu la o locuință improvizată din județul Sălaj

Tragedie fără margini în Crișeni, județul Sălaj. Un copil în vârstă de 5 ani a fost găsit mort în urma unui incendiu izbucnit la o locuință improvizată. Mama copilului a suferit atac de panică, iar un adolescent în vârstă de 16 ani a suferit arsuri la mâini.

Incendiul a izbucnit în noaptea de duminică spre luni, la ora 03:16, la o construcție de locuit improvizată în localitatea Crișeni, anunță, luni dimineața, ISU Sălaj.

Copil de 5 ani, mort în incendiu

Pompierii din cadrul Detașamentului Zalău au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcție pe circa 20 de metri pătrați. Din păcate, un copil de aproximativ 5 ani a fost găsit decedat în interiorul locuinței.

Mama copilului a suferit un atac de panică și a fost asistată medical la fața locului, iar un adolescent de aproximativ 16 ani, care a suferit arsuri la nivelul membrelor mâinilor, pe aproximativ 1% din suprafața corpului.

Adolescentul a fost predat echipajului de terapie intensivă mobilă și transportat la Spitalul Județean de Urgență Zalău. Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind amplasarea necorespunzătoare a unui coș/burlan de fum amplasat ori neprotejat termic față de materiale combustibile.

În urma incendiului au ars bunurile și locuința improvizată.

