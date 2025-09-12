Copil ucis în Germania, după ce a fost urmărit și lovit mortal cu mașina de un tânăr de 18 ani

În Germania, un băiat de 12 ani a fost ucis după ce un tânăr de 18 ani l-a urmărit cu mașina și l-a lovit mortal. Incidentul a avut loc joi seara în orașul Niedernhall, iar poliția a deschis o anchetă pentru omor din culpă.

Un băiat de 12 ani a murit în sud-vestul Germaniei după ce a fost lovit intenționat cu mașina de un tânăr de 18 ani. Incidentul s-a petrecut joi seara în orașul Niedernhall, la nord de Stuttgart, și a fost anunțat de poliție azi, relatează Agerpres.

Altercație în parcare, cu final tragic

Potrivit anchetatorilor, tânărul de 18 ani, însoțit de un prieten de 16 ani, s-a certat cu băiatul de 12 ani și cu un alt prieten de 13 ani într-o parcare. Cei doi copii au încercat să plece pe bicicletă și pe scuter, dar au fost urmăriți cu mașina.

Poliția a declarat că băiatul de 12 ani a fost lovit în timp ce mergea pe bicicletă și a murit pe loc. Prietenul său de 13 ani a scăpat nevătămat.

Suspectul, reținut de poliție

Tânărul șofer a fost arestat la scurt timp după incident. Procurorii l-au acuzat de omor din culpă, însă ancheta este în desfășurare pentru a stabili exact circumstanțele și motivele altercației.

Autoritățile nu au oferit detalii despre ce a declanșat conflictul și dacă tinerii se cunoșteau înainte de incident.

