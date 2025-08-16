Copilaş de doi ani şi jumătate din Bistriţa-Năsăud, mort după ce a fost călcat de tatăl său în curtea casei

Sfârşit tragic pentru un copilaş de doi ani şi jumătate din Bistriţa-Năsăud. Micuţul a murit, după ce a fost călcat cu maşina chiar de tatăl său, în curtea casei.

Copilul se afla în curtea casei, când a fost călcat din greşeală de tatăl său, care făcea manevre cu maşina. Teribilul accident a avut loc azi în localitatea Șanț. Echipajul medical ajuns la fața locului a găsit copilul în stare de inconștiență. A fost solicitată intervenția elicopterului SMURD. În ciuda eforturilor medicilor, pentru copil nu s-a mai putut face nimic.

Ce spun poliţiştii

Polițiștii Compartimentului Rutier Sângeorz-Băi au fost solicitați să intervină la un eveniment semnalat în localitatea Șanț.

La fața locului, aceștia au constatat că un bărbat de 38 de ani, din localitate, în timp ce manevra un autoturism în apropierea locuinței, și-ar fi accidentat fiul, un copil de 2 ani.

Ulterior, conducătorul auto a parcat autoturismul în curtea casei.

Din nefericire, în ciuda intervenției echipajelor medicale, a fost constatat decesul copilului.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii Compartimentului Rutier Sângeorz-Băi continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, urmând a fi stabilite cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului” au transmis reprezentanții IPJ BN.

