Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Copilaş de doi ani şi jumătate din Bistriţa-Năsăud, mort după ce a fost călcat de tatăl său în curtea casei

Sfârşit tragic pentru un copilaş de doi ani şi jumătate din Bistriţa-Năsăud. Micuţul a murit, după ce a fost călcat cu maşina chiar de tatăl său, în curtea casei.

de Redactia Observator

la 16.08.2025 , 15:32
Copilaş de doi ani şi jumătate din Bistriţa-Năsăud, mort după ce a fost călcat de tatăl său în curtea casei Ambulanta Bistriţa-Năsaud - ISU Bistriţa-Năsăud

Copilul se afla în curtea casei, când a fost călcat din greşeală de tatăl său, care făcea manevre cu maşina. Teribilul accident a avut loc azi în localitatea Șanț. Echipajul medical ajuns la fața locului a găsit copilul în stare de inconștiență. A fost solicitată intervenția elicopterului SMURD. În ciuda eforturilor medicilor, pentru copil nu s-a mai putut face nimic.

Ce spun poliţiştii

Polițiștii Compartimentului Rutier Sângeorz-Băi au fost solicitați să intervină la un eveniment semnalat în localitatea Șanț.

Articolul continuă după reclamă

La fața locului, aceștia au constatat că un bărbat de 38 de ani, din localitate, în timp ce manevra un autoturism în apropierea locuinței, și-ar fi accidentat fiul, un copil de 2 ani.

Ulterior, conducătorul auto a parcat autoturismul în curtea casei.

Din nefericire, în ciuda intervenției echipajelor medicale, a fost constatat decesul copilului.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii Compartimentului Rutier Sângeorz-Băi continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, urmând a fi stabilite cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului” au transmis reprezentanții IPJ BN.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

copil mort bistrita-nasaud tata
Înapoi la Homepage
“Mi-e ruşine să spun” Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român
&#8220;Mi-e ruşine să spun&#8221; Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că va avea vreun efect asupra războiului din Ucraina întâlnirea dintre Trump şi Putin?
Observator » Evenimente » Copilaş de doi ani şi jumătate din Bistriţa-Năsăud, mort după ce a fost călcat de tatăl său în curtea casei