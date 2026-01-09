Antena Meniu Search
Video Copilaş, rănit la o grădiniţă din Baia Mare, sub ochii părinţilor. Un dulap a căzut peste el când se îmbrăca

Un copil de grădiniţă din Baia Mare a ajuns strivit de un dulap chiar sub ochii părinţilor care veniseră să-l ia acasă, la prânz. Mobilierul a căzut în momentul în care băieţelul a vrut să-şi ia haina din cuier. Din primele date, se pare că grădiniţa era în proces de reamenajare.

de Alex Prunean

la 09.01.2026 , 17:45

Copilul a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare, unde a rămas internat. Din fericire, starea lui este bună și se află în afara oricărui pericol.

Incidentul grav a avut loc ieri la grădinița cu program prelungit Otilia Cazimir din Baia Mare, în jurul orei 12. Copilul se îmbrăca însoțit de educatoare pentru că veniseră părinții după el. Acesta a tras de haina care era agățată pe un umeraș, moment în care dulapul a căzut peste el, lovindu-l puternic în zona capului. Cel mai probabil mobilierul era deja desprins din perete, dar nu și îndepărtat, astfel că nimeni nu și-a dat seama de pericol. 

Reprezentanții primăriei Baia Mare spun că la grădinița respectivă a început deja schimbarea mobilierului, lucru care urma să se întâmple și pe holul respectiv. La nivelul inspectoratului școlar Maramureș s-a deschis o anchetă internă, iar cazul a fost preluat și de poliție.

S-a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, dar nimeni nu este învinuit.

Alex Prunean
Alex Prunean Like

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

