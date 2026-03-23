Apar detalii care ar putea ascunde o tragedie mult mai profundă, în cazul copilului de cinci ani din Capitală care a murit după ce a căzut de la etajul nouă. Vecinii lansează acuzații extrem de grave: spun că băiatul ar fi fost aruncat de propria mamă de la balcon. Mai mult, susțin că femeia ar fi fost văzută și zilele trecute punându-l în pericol. Anchetatorii au deschis un dosar pentru moarte suspectă şi nicio ipoteză nu este exclusă în acest moment.

Nenorocirea s-a întâmplat în mijlocul zilei, într-o zonă de lux a Capitalei. Băieţelul de cinci ani a căzut peste balustradă, în gol mai bine de 30 de metri, de la etajul 9.

Vecinii au fost martori la scenele de groază şi au sunat disperaţi la 112

Surse Observator spun că femeia era în apartament în momentul în care băieţelul a căzut de la balcon. Acum, locuinţa este sigilată de anchetatori.

Vreme de patru ore, cu ajutorul mamei micuţului, care e cetăţean israelian, criminaliştii au încercat să înţeleagă ce s-a petrecut. Mărturiile vecinilor sunt şocante.

"Mama ar fi aruncat copilul"

"Nu părea un om afectat de moartea copilului, asta mă durea, când mă uitam la ea. Părea aşa într-o lume a ei", spun locatarii.

Surse din anchetă spun că vecinii ar fi povestit un episod tulburător, petrecut cu trei zile în urmă. Oamenii ar fi văzut-o pe femeie împreună cu băieţelul pe balcon. Ar fi încercat atunci să-l arunce peste balustradă. A postat apoi pe reţelele sociale un mesaj care ridică semne de întrebare: "Îmi îngrop mama cu copilul meu."

Bunica băieţelului murise în urmă cu o lună şi apropiaţii spun că atunci ar fi început declinul mamei.

Probleme au fost însă şi în trecut

Locatarii au făcut mai multe plângeri la poliţie pentru că în miezul nopţii se auzeau zgomote puternice din casă. Inclusiv bunica ar fi reclamat că fiica ei s-a baricat împreună cu nepoţelul în casă timp de trei zile.

"Vecinii ar fi auzit mereu scandaluri în bloc, acolo, în apartament şi că şi mama şi bunica ar fi avut probleme psihice şi se iscau mereu scandaluri", spun martorii.

"La baza unui gest care nu are nicio logică, nicio explicaţie şi care încalcă dragostea părintească stă o problemă psihică. Cercetările criminalistice trebuie să stabilească dacă avem de a face cu o cădere accidentală sau o cu o problemă generată de problemele psihice ale mamei", spune Dan Antonescu, criminolog.

Femeia de 49 de ani scrie pe reţelele sociale că este arhitect şi a studiat la un institut cunoscut de design în Italia. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. Din cauza şocului, nu a putut fi încă audiată. Este acum internată Spitalul de Psihiatrie Obregia.

Denisa Dicu

