Deznodământ tragic în cazul dispariţiei unui băieţel de 4 ani şi jumătate din Vrancea. Copilul a fost găsit înecat într-o baltă, după ce a plecat neobservat dintr-o curte unde venise în vizită cu mama sa. Când femeia i-a remarcat lipsa a alertat autorităţile şi imediat au început căutările.

Un copil de patru ani și jumătate a fost găsit fără viață într-o baltă de pe un teren privat, la marginea localității Suraia. Descoperirea a fost făcută de polițiști, care au intrat singuri în zonă, în timp ce zeci de localnici, alături de forțe de ordine și pompieri, căutau copilul pe malul râului Siret, crezând că acesta s-ar fi putut îndrepta în acea direcție.

Potrivit primelor informații, băiatul plecase din curtea casei unde venise în vizită împreună cu mama sa şi fratele lui. Într-o clipă de neatenţie, copilul ar fi scăpat de lângă mamă, a trecut prin curțile unor locuințe părăsite, apoi ar fi ajuns pe câmp, până în zona bălții formate natural în urma ploilor.

Polițiștii l-au găsit în apă și l-au scos imediat, începând manevrele de resuscitare. A fost solicitat și un echipaj medical prin apel la 112, însă, în ciuda intervenției rapide a ambulanței, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind declarat decesul.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum a fost posibil ca minorul să plece nesupravegheat și să ajungă în locul în care și-a pierdut viața.

