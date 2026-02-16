Antena Meniu Search
Video Copilul de 3 ani ucis cu făraşul de iubitul mamei, torturat ore în şir, de faţă cu femeia

Anchetatorii descoperă detalii şocante în cazul copilului de trei ani din Tulcea, omorât în bătaie. Iubitul mamei l-a chinuit nemilos ore în şir, fără ca femeia să îl apere. Individul a fost arestat astăzi, iar mama este cercetată în libertate. 

de Andreea Filip

la 16.02.2026 , 19:53

Reporter: Vă simţiţi vinovaţi pentru ce aţi făcut? Nu ţi-a fost milă de copilul ăla de trei ani?

Bărbatul de 25 de ani le-a spus judecătorilor că s-a răzbunat pe băiatul fără apărare după ce colegii de serviciu au făcut glume pe seama lui - creştea un copil care nu era al lui. L-a pus la colţ şi l-a obligat să stea ore în şir cu mâinile ridicate, apoi l-a torturat fără milă.

În tot acest timp, mama copilului a asistat fără reacţie la scenele îngrozitoare. O mişcare forţată a capului i-a provocat băieţelului o fractură la nivel cervical. Leziunea i-a fost fatală. 

Articolul continuă după reclamă

Deşi nu mai mişca, adulţii l-au aşezat în pat şi acolo a rămas până a doua zi, când a venit în vizită tatăl agresorului. Şi-a dat seama că băiatul murise, dar nu a sunat la 112 - a plecat să caute tămâie şi lumânări. 

Reporter: Dumneavoastră de ce nu aţi sunat? (n.r la 112)

Dumitru, tatăl agresorului: Nu am credit pe telefon, nu am nimic.

Mama copilului este anchetată în libertate, acuzată că nu a intervenit pentru a-şi salva copilul. Pedeapsa pentru ea ar putea fi închisoare de la trei luni la un an sau amenda. Anchetatorilor le-a explicat că a fost prea şocată şi de aceea nu a reacţionat.

"I se reţine ca şi acuzaţie lăsarea fără sprijin a unei persoane aflate în pericol. Ei fiind, oarecum concubini, în felul ăsta, pentru nedenunţare, scapă.", explică Ciprian Tudose, avocat

"Copil chinuit, ce să mai. I-a dus capul să-l omoare. Şi îi auzeam că voiau să îl îngroape în grădină, nicidecum să îl ducă la cimitir.", spune un vecin

Poliţia intervenise ultima dată în familia lor de Revelion, când cei doi au făcut scandal. Direcţia pentru Protecţia Copilului susţine că nu a ştiut nicio clipă că acel copil ar fi în pericol.

"Dacă există o sesizare, evident că trimitem în teritoriu echipa mobilă. Primăria, de asemenea, prin asistentul social face verificările corespunzătoare, dar în cazul de faţă nu a fost necesar pentru că nu s-au făcut.", adaugă Laurențiu Ivanov, consilier juridic DGASPC

Familia bărbatului arestat a mai fost anchetată pentru asemenea orori. Sora lui va fi judecată pentru omor. Şi-a aruncat copilul abia născut în toaleta din curte. 

"După ce am aflat de nenorocire, am cerut noi primăriei Mihai Bravu să ne dea câteva detalii. În primul rând eram interesaţi dacă mai există alţi copii. Aici a fost interesul nostru deosebit, dar înţeleg că nu existau. I-am rugat să ne comunice şi pe cale oficială o versiune a evenimentelor. Aşa am înţeles că perechea respectivă aduseseră copilul cu o zi înainte în localitate. Copilul a fost în localitatea Turda în ziua de miercuri, cu o zi înainte. Nimeni nu putea să ştie ce se întâmpla şi nu era cunoscut niciun fel de istoric al relaţiei mamei cu copilul respectiv, cu victima.", spune Teodosie Marinov, director DGASPC.

