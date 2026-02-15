O şoferiţă de 69 de ani a pierdut controlul volanului într-o curbă, a intrat pe contrasens şi s-a izbit violent de un autoturism care circula regulamentar. În urma accidentului cinci persoane, printre care doi copii, au fost răniţi. Momentul accidentului a fost surprins de camerele de supraveghere.

În urma impactului, un număr de cinci persoane au fost evaluate medical la locul accidentului, printre care se numără doi minori, ambii în vârstă de 6 ani, și un bărbat de 37 de ani. Ulterior, toate cele cinci victime au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.

Ce spun poliţiştii

În data de 15 februarie, în jurul orei 09:30, pe DJ172F, în localitatea Sămârghita, comuna Mica, a avut loc un accident rutier soldat cu 3 victime și implicarea a două autoturisme.

Potrivit cercetărilor preliminare, un autoturism condus de o femeie de 69 de ani, din municipiul Gerla, într-o curbă la dreapta, ar fi pătruns pe sensul opus de mers din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum. Aceasta ar fi acroșat un alt autovehicul condus de un bărbat de 37 de ani, din comuna Mica.

În urma impactului, bărbatul de 37 de ani și doi minori, ambii în vârstă de 6 ani, aflați pe bancheta din spate a autovehiculului, au necesitat îngrijiri medicale. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

La intervenție au participat efective din cadrul ISU Cluj, precum și un elicopter SMURD, pentru acordarea asistenței medicale de urgență. Cercetările la fața locului continuă, autoritățile urmărind stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

