Coşmar pentru o hunedoreancă. E terorizată de vecin şi de indivizi mascaţi, care îi aruncă bolovani în curte

Femeia din judeţul Hunedoara care acuza că este terorizată de un vecin după ce şi-a instalat camere de supraveghere în curte trece, din nou, prin clipe de coşmar.

Victima a făcut publice noi înregistrări cu unul dintre presupuşii agresori, în timp ce aruncă bolovani peste gard, în curtea ei.

Potrivit femeii, după ce Observator a prezentat cazul, vecinul ei ar fi plecat din ţară, însă şi-ar fi pus cunoscuţii să continue atacurile. Totul, pentru ca aceasta să renunţe la camerele de supraveghere instalate în curte.

Poliţia a văzut imaginile, dar, pentru că atactorul purta cagulă, agenţii i-ar fi spus femeii că persoana poate fi oricine. Observator a încercat să obţină un punct de vedere şi de la presupusul agresor, dar bărbatul a refuzat să vorbească.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați amânat achiziția unei locuințe din cauza scumpirilor recente? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰