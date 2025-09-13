Antena Meniu Search
Coşmar pentru o hunedoreancă. E terorizată de vecin şi de indivizi mascaţi, care îi aruncă bolovani în curte

Femeia din judeţul Hunedoara care acuza că este terorizată de un vecin după ce şi-a instalat camere de supraveghere în curte trece, din nou, prin clipe de coşmar.  

la 13.09.2025 , 07:43

Victima a făcut publice noi înregistrări cu unul dintre presupuşii agresori, în timp ce aruncă bolovani peste gard, în curtea ei.

Potrivit femeii, după ce Observator a prezentat cazul, vecinul ei ar fi plecat din ţară, însă şi-ar fi pus cunoscuţii să continue atacurile. Totul, pentru ca aceasta să renunţe la camerele de supraveghere instalate în curte. 

Poliţia a văzut imaginile, dar, pentru că atactorul purta cagulă, agenţii i-ar fi spus femeii că persoana poate fi oricine. Observator a încercat să obţină un punct de vedere şi de la presupusul agresor, dar bărbatul a refuzat să vorbească. 

