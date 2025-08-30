O tânără de 27 de ani din Hunedoara a trăit un coșmar timp de aproape două luni: a fost sechestrată, bătută și obligată de concubinul ei să practice prostituția, potrivit News.ro. Agresorul, un bărbat de 30 de ani, a fost reținut de polițiști și s-a emis ordin de protecție împotriva lui.

Coşmarul unei tinere din Hunedoara: umilită, bătută şi forţată să se prostitueze de iubit. Agresorul, arestat - Profimedia

"La data de 29 august 2025, o femeie în vârstă de 27 de ani, din municipiul Brad, s-a prezentat la sediul Poliţiei Municipiului Brad, unde a reclamat faptul că, în perioada 1 iulie – 28 august 2025, concubinul său, un bărbat de 30 de ani, ar fi agresat-o fizic, ar fi sechestrat-o şi ar fi obligat-o să întreţină raporturi sexuale cu diferiţi bărbaţi, pentru obţinerea de bani", anunţă, sâmbătă, IPJ Hunedoara.

Sursa citată a precizat că tânăra a solicitat emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, iar în urma completării formularului de evaluare a riscului, poliţiştii au constatat existenţa unui risc iminent, motiv pentru care faţă de bărbat a fost emis ordin de protecţie provizoriu.

În aceeaşi zi, poliţiştii din Deva au pus în executare mandatul de aducere emis pe numele bărbatului, acesta fiind cercetat pentru proxenetism, lipsire de libertate în mod ilegal, ameninţare, violenţă în familie şi distrugere.

Articolul continuă după reclamă

Agresiuni repetate şi ameninţări cu moartea

"Anchetatorii au stabilit că, în perioada iunie - august 2025, femeia a locuit împreună cu concubinul său într-un imobil închiriat în Deva, unde ar fi fost agresată şi ameninţată în repetate rânduri, fiind forţată să practice prostituţia pentru clienţii aduşi de acesta. În data de 28 august 2025, după o altercaţie, bărbatul ar fi lovit-o în zona capului, i-ar fi distrus telefonul şi ar fi împiedicat-o să părăsească locuinţa, ameninţând-o din nou cu acte de violenţă", mai anunţă IPJ Hunedoara.

Poliţiştii au dispus reţinerea preventivă pentru 24 de ore a bărbatului, care a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Deva.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vei opta pentru refinanțare cu dobândă fixă, după ce IRCC va trece de 6%? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰