Mii de credincioși s-au adunat astăzi pe Dealul Mitropoliei. A început cel mai așteptat pelerinaj din Muntenia, cel la moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor. Anul acesta, pelerinii se pot închina și la moaștele Sfintei Elisabeta, aduse special de la mănăstirea Pasărea.

Cu emoție și speranță, credincioșii s-au strâns pe Dealul Patriarhiei încă de la primele ore. Au stat cu orele la coadă să se roage la raclele cu sfintele moaște.

"Doresc să le spun că îi iubesc, pur şi simplu. Să-i spun Sfântului Dimitrie, Sfântul Nectarie, Sfinţii Împăraţi, Sfânta Cuv. Elisabeta, că îi iubim". "Pentru familia mea, să fie totul bine. Şi pace şi linişte. E a 5-a oară". "Pentru sănătate, pentru binele familiei, pentru spor, noroc. În fiecare an am fost", au spus pelerinii.

Cozi kilometrice

Două alaiuri de preoți au străbătut străzile Capitalei. Au purtat raclele cu sfintele moaște, însoțite de cântări bisericești. Cele două procesiuni s-au întâlnit la poalele Dealului Patriarhiei, apoi au urcat împreună spre Catedrală.

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"Ne bucurăm să vedem că la pelerinajul anual la racla cu moaştele Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou vin să se închine numeroase familii, părinţi, impreună cu copii lor, bunici şi bunice, alături de copii şi nepoţi", a afirmat Patriarhul Daniel.

"Ne aşteptăm să avem mai mulţi tineri, mai multe persoane care vin cu întreaga familie şi ne dorim ca pentru fiecare dintre aceste persoane, procesiunea să reprezinte un moment de rugăciune, linişte, calm, un moment de vindecare", a afirmat Adrian Agachi, purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române.

După încheierea procesiunii, raclele au fost așezate în baldachinul special amenajat pe Colina Patriarhiei.

Pelerinajul continuă până pe 28 octombrie, însă cea mai importantă zi va fi marți, pe 27 octombrie, când este sărbătorit Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Până atunci, credincioșii se pot închina la moaștele a 6 sfinți, așezate aici, pe Dealul Patriarhiei.