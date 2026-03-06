Situație alarmantă la Botoșani, unde o creșă a fost închisă temporar după ce mai mulți copii și o angajată au ajuns de urgență la spital cu stări de greaţă şi vărsături. Medicii au făcut mai multe teste să afle dacă este vorba despre o toxiinfecție sau despre o infecție virală. Între timp, inspectorii sanitari au deschis şi ei o anchetă.

Copiii sunt în stare stabilă, la fel și îngrijitoarea, care au ajuns la spital. Cei aproximativ 10 copii, împreună cu cadrul din unitatea respectivă, au ajuns peste noapte la Unitatea de Primiri Urgențe cu simptome digestive.

Au ajuns la spital cu vărsături

Pentru că s-a aflat faptul că toți vin din aceeași creșă, s-a anunțat și direcția de sănătate publică să ia în calcul fie o toxinfecție alimentară, fie o infecție cu rotavirus, dar pentru că exista un risc pentru ceilalți copii, sunt 70 la numărul total în creșa respectivă, cu vârstă între 3 luni și 3 ani.

În cele din urmă, direcția de sănătate publică a transmis că ar fi mai bine ca astăzi să fie suspendată activitatea acestei creșe până se află cu exactitate care este cauza care a dus la simptomele respective pentru acele persoane care s-au prezentat la spital.

Continuă ancheta epidemiologică în acest caz și medicii au grijă de starea de sănătate a micuților.

