Video Creveți de la Marea Neagră. Cercetătorii din Constanța pregătesc un proiect ambițios

Cercetătorii din Constanţa pregătesc cel mai ambițios proiect de până acum: după stridii vor să crească și creveți în Marea Neagră. Chiar dacă pare dificil, specialiștii sunt optimişti, cred că în câţiva ani, în meniurile restaurantelor de pe litoral vor intra creveţii româneşti. 

de Redactia Observator

la 06.04.2026 , 20:44

După luni întregi de monitorizare, cercetătorii de la Institutul "Grigore Antipa" din Constanţa au reușit ceea ce părea extrem de greu: adaptarea stridiilor la condițiile specifice Mării Negre. Acum, proiectul merge mai departe – spre o maternitate care va produce creveți. În bazinele cu apă de mare, biologii urmăresc atent reproducerea lor.

"Lucrăm intensiv pentru a lansa în curând prima şi singura maternitate de scoici de creveţi de la Marea Neagră. Ne dorim să reproducem aici foarte multe specii de scoici, inclusiv stridie și specii de creveți, atât nativ cât probabil și unii din alte zone ale globului", explică Victor Niţă, cercetător INCDM.

Mai exact, biologii vor sa aclimatizeze crevetii de piatra si crevetii de iarba din Italia. Acum, in Marea Neagră, traiesc asa numitii garizi, o specie autohtonă de  mici dimensiuni, gustoși, dar care se gasesc rar în restaurante.

În laboatoarele institutului se produce  atat hrana pentru scoici cat şi pentru viitoarele culturi de creveţi.

"Ne aflăm practic în bucătăria laboratorului, avem aici culturi de alge. Specia este Isocrisis Galbana, o algă extrem de folosită în acvacultură pentru că are un conţinut bogat în lipide de bună calitate", explică Magda Nenciu, biolog INCDM.

Puii de creveţi au nevoie de un an şi jumătate să ajungă la maturitate si sa fie buni pentru consum.

"Creveții sunt un produs foarte gustos, ușor de crescut. E important să avem această maternitate pentru a avea larve, puiet de creveți, în mod constant, pentru cei interesați să îi crească", explică Victor Niţă, cercetător INCDM.

Biologii se aşteaptă să fie mulţi investitori interesanţi de dezvoltarea fermelor de creveţi in Marea Neagra. În meniurile restaurantelor de pe litoral, creveții sunt printre cele mai cerute preparate. Dar fructele de mare sunt acum din import

"Am pus creveţii, i-am tras cu ulei aromatizat cu usturoi, am adăugat şi puţin usturoi pentru aromă, sare, piper, stingem cu coniac. Adăugăm roşii cherry, acum dăm puţină lămâie", explică Nicoleta Panait, bucătar.

Creveţii pot fi preparaţi în mai multe moduri - prăjiţi, la grătar, fierţi sau în salată - şi sunt o sursă excelentă de proteine, vitamine, minerale şi acizi graşi omega 3. În restaurantele de la malul mării o porţie costă în jur de 70 - 80 de lei.

creveti constanta
“A adunat toţi nepalezii” Milionarul român de doar 29 de ani a răbufnit după ce a primit un mesaj revoltător!
&#8220;A adunat toţi nepalezii&#8221; Milionarul român de doar 29 de ani a răbufnit după ce a primit un mesaj revoltător!
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Ce a făcut, de fapt, Dan Șucu după meciul pierdut de Rapid. Dezvăluiri de la tribuna VIP
Ce a făcut, de fapt, Dan Șucu după meciul pierdut de Rapid. Dezvăluiri de la tribuna VIP
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
Scene halucinante, azi-noapte, în București! Un bărbat gol pușcă a agresat paznicii și a încercat să intre în cămine
Scene halucinante, azi-noapte, în București! Un bărbat gol pușcă a agresat paznicii și a încercat să intre în cămine
