Crimă şocantă în Galaţi: şi-a bătut fără milă propriul frate, după o ceartă. Victima a murit în spital

Crimă înfiorătoare în Galați. Un bărbat și-a ucis fratele în bătaie, după un conflict izbucnit în locuința comună. Victima a murit la spital, la aproape două săptămâni după agresiune, iar criminalul a fost arestat preventiv pentru omor, scrie Mediafax.

Un bărbat din județul Galați a fost arestat preventiv după ce și-a ucis fratele în urma unui conflict violent care a avut loc în locuința comună. Agresiunea s-a petrecut pe 15 august, iar victima a murit la spital după aproape două săptămâni.

Cum a acţionat criminalul

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, conflictul a izbucnit spontan în seara zilei de 15 august 2025, în locuința comună a celor doi frați. În timpul altercației, individul l-a lovit pe fratele său cu pumnii și cu un par peste corp.

Loviturile au fost extrem de violente, producând victimei leziuni traumatice grave. Bărbatul rănit a fost dus la spital, unde medicii au luptat pentru viața lui timp de aproape două săptămâni. La data de 28 august 2025, victima a murit din cauza leziunilor suferite.

Bărbatul a fost arestat

Cercetările au fost făcute de procurorii din Galați cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Galați. La data de 11 septembrie, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea inculpatului pentru infracțiunea de omor asupra unui membru de familie.

A doua zi, pe 12 septembrie, procurorii au cerut judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Galați arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile. Cererea a fost admisă, iar individul se află acum în arest preventiv.

