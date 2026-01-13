Caz sinistru în Galaţi unde o familie a stat două zile în casă, cu o femeie decedată. Soţul şi băiatul acesteia au lăsat-o pe o canapea şi probabil acolo ar fi rămas mult şi bine dacă un vecin nu ar fi sunat la 112.

În cadrul anchetei care este în desfășurare în acest moment s-a constatat faptul că femeia a murit din cauza mai multor boli cronice de care suferea și că nu avea leziuni pe corp. Asta au stabilit medicii legiști, care au făcut necropsia.

Cu moarta în casă

Totul s-a întâmplat la finalul săptămânii trecute, atunci când un vecin s-a întâlnit cu soțul femeii decedate și acesta din urmă i-a spus că soția lui a decedat și se află pe canapea în sufragerie.

Ulterior, la două zile distanță, același vecin s-a întâlnit din nou cu soțul femeii în zona blocului în care locuiau și acesta i-a spus că femeia se află în continuare pe canapea.

Bărbatul a sunat imediat la 112 și mai multe echipaje de poliție au sosit la blocul respectiv dintr-un cartier mărginaș al Galațiului și au constatat faptul că cele sesizate la 112 sunt adevărate. Cadavrul a fost dus la medicină legală, iar soțul și fiul au fost audiați de polițiști.

Bărbatul suferă și de probleme psihice, are și documente, și a declarat că nu avea bani de înmormântare. Acesta era și motivul pentru care nu a alertat autoritățile cu privire la decesul soției lui.

Ce spun polițiștii

La data de 11 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Galați au fost sesizați de către un bărbat, din municipiul Galați, cu privire la faptul că există suspiciunea ca o vecină de-a sa să fie decedată în locuință.

Echipajul de poliție deplasat la fața locului a constatat că cele sesizate se confirmă, în sensul că, pe canapeaua din sufrageria locuinței indicate, se afla cadavrul unei femei, de 56 de ani, care nu prezenta urme vizibile de violență.

Apelantul a declarat polițiștilor că, la data de 9 ianuarie, s-ar fi întâlnit cu vecinul său, un bărbat de 69 de ani, care i-ar fi spus că soția sa, de 56 de ani, ar fi decedat la domiciliu. Ulterior, la data de 11 ianuarie a.c., cei doi s-ar fi întâlnit din nou, iar bărbatul de 69 de ani i-ar fi comunicat că soția sa se află în continuare în locuință și că nu a sesizat autoritățile competente.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar în funcție de rezultatele cercetărilor efectuate și ale autopsiei medico-legale, vor fi dispuse măsurile legale care se impun

