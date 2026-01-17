Doi copii de 10 ani din Brăila au ajuns la cuțite din cauza unei jucării de tip Kendama. La propriu. Unul dintre ei l-a înjunghiat de mai multe ori pe celălalt după ce s-au certat.

Copilul rănit este în stare extrem de gravă. Copiii au început să se certe de la jucăria Kendama. Amândoi au 10 ani. Unul dintre ei a pus mâna pe un cuțit și, într-un impuls de furie, l-a atacat pe celălalt.

L-a înjunghiat de nu mai puțin de 24 de ori. Atâtea răni au numărat medicii pe corpul micuțului. A fost înjunghiat în cap, gât și torace. Este în stare gravă, internat la terapie intensivă, cu plămânii afectați destul de grav în urma acestui incident.

Tatăl lui a fost cel care a sunat la 112 și a anunțat întregul incident. Iar acum continuă verificările în acest caz.

