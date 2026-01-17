Antena Meniu Search
Video La 10 ani, şi-a înjunghiat prietenul de 24 de ori pentru o kendama. Filmul incidentului din Brăila

Doi copii de 10 ani din Brăila au ajuns la cuțite din cauza unei jucării de tip Kendama. La propriu. Unul dintre ei l-a înjunghiat de mai multe ori pe celălalt după ce s-au certat.

de Clara Mihociu

la 17.01.2026 , 14:06
Copilul rănit este în stare extrem de gravă. Copiii au început să se certe de la jucăria Kendama. Amândoi au 10 ani. Unul dintre ei a pus mâna pe un cuțit și, într-un impuls de furie, l-a atacat pe celălalt.

L-a înjunghiat de nu mai puțin de 24 de ori. Atâtea răni au numărat medicii pe corpul micuțului. A fost înjunghiat în cap, gât și torace. Este în stare gravă, internat la terapie intensivă, cu plămânii afectați destul de grav în urma acestui incident.

Tatăl lui a fost cel care a sunat la 112 și a anunțat întregul incident. Iar acum continuă verificările în acest caz.

Clara Mihociu
Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate.

