Caz tulburător la Brăila. Un băiat de 10 ani a fost înjunghiat de 24 de ori de un coleg de aceeaşi vârstă. Motivul - a refuzat să-i cedeze kendama cu care se juca. Victima este acum la spital, cu răni grave, dar în afara oricărui pericol. Un caz similar face valuri şi în Statele Unite. Un băiat de 11 ani şi-a împuşcat mortal tatăl pentru că nu l-a mai lăsat să joace jocuri video. Psihologii spun că jocurile care se transformă într-o obsesie pot duce la accese necontrolate de furie în cazul copiilor.

Camerele de supraveghere au surprins atacul. Cei doi copii de 10 ani, care sunt şi colegi de clasă, se jucau la marginea unei localităţi din Brăila. Agresorul se îndepărtează la un moment dat, intră într-o casă, apoi iese cu un cuţit şi se îndreaptă către victimă. "Pentru o kendamă, că n-a vrut să i-o dea. L-a ameninţat prin telefon. Nici telefonul nu-l mai avem, că l-a dezbrăcat de geacă, de pantaloni", a declarat tatăl victimei.

Ce spun specialiştii

Băiatul de 10 ani a căzut sub ploaia de lovituri a colegului său. Episodul, de o violenţă îngrozitoare, a durat mai bine de două minute. "După ce a văzut că este înjunghiat, a spus: îţi dau telefonul, îţi dau şi kendama, numai să mă laşi în pace. A zis: 'Nu, vreau să te omor'", a declarat mama victimei. În cele din urmă, agresorul a rupt-o la fugă. Strigătele de ajutor ale băiatului înjunghiat au fost auzite de un vecin, care a luat victima acasă şi a anunţat părinţii.

Băiatul de 10 ani, victimă a acestui atac inimaginabil, este internat la secţia de Terapie Intensivă a Spitalului de Urgenţă pentru Copii din Galaţi. Medicii au numărat 24 de plăgi înjunghiate. Una dintre tăieturi i-a atins copilului şi plămânii. "S-a internat de urgenţă în secţia de chirurgie, unde s-a intervenit chirurgical, iar la acest moment copilul este stabil", a declarat Alina Munteanu Dumitrache, Spitalul de Urgenţe pentru Copii Galaţi. Pentru că agresorul are sub 14 ani, nu va răspunde penal pentru fapta sa. Autorităţile pot cel mult să-l monitorizeze prin intermediul unui asistent social. Iar dacă recidivează să îl înscrie într-o şcoală specială, sub supraveghere mai strictă. Asistenţii sociali trebuie să verifice şi dacă agresorul este victima unor abuzuri în familie.

"Kendama a fost doar un declanşator. Era o furie multă, reprimată, pe care nu a putut să o exprime. Şi în acel moment a intrat ca într-un fel de transă, pur şi simplu atunci nu mai gândea", a declarat Cătălin Dimofte, psiholog. Un caz similar face în prezent valuri, în Statele Unite. Un băiat şi-a împuşcat mortal tatăl, chiar în ziua în care a împlinit 11 ani. Băiatul le-a spus poliţiştilor că era furios deoarece tatăl îi luase consola pentru jocuri video, când a văzut că se făcuse miezul nopţii şi încă se juca.

"E o chestiune foarte controversată, dar care are sprijin teoretic din partea ştiinţei, cu privire la posibilitatea că unii oameni se nasc şi pe drum devin foarte, foarte violenţi. Astfel de copii, care văd violenţă în filme, în desene animate, în jocuri video, o translatează în mod obligatoriu în relaţiile interumane dintre ei, la vârstă mică", a declarat Gabriel Diaconu, psihiatru. Ancheta continuă la Brăila. Dacă se va constata că agresorul nu era supravegheat de părinţi, aceştia pot fi daţi în judecată pentru despăgubiri de mama şi tatăl victimei.

