Incident şocant în judeţul Brăila. Un băiat de 10 ani a ajuns la spital în stare extrem de gravă, după ce a fost înjunghiat de un alt copil de aceeaşi vârstă cu care se juca.

Cei doi s-ar fi luat la ceartă din cauza unei jucării de tip kendama, populară printre adolescenţi. Totul a degenerat, însă, când unul dintre ei a scos cuţitul şi l-a rănit pe celălalt.

Cel care a sunat la salvare a fost tatăl copilului rănit. Micuţul a fost dus de urgenţă la Spitalul de Copii Galați, iar poliţiştii continuă cercetările.

