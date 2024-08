Centura Bucureştiului. Capitală Europeană. O reală aventură, de la un capăt la altul. Şi nu sunt singurele probleme. Pietre, nisip, deseuri menajere, bucăți de plastic. Se găsesc peste tot pe marginea străzii. Asta deși administratorii drumului spun că echipajele din teren fac curăţenie în fiecare săptămână.

Cursă plină de pericole

Mihai se plânge că schimbă parbrizul la câteva zile.

"Întâlnesc foarte multe obstacole pe care trebuie să le dau stânga-dreapta. Pe lângă gropi, vorbim de pietre în momentul de faţă, care sunt luate de maşinile din faţă şi aruncate constant. În două săptămâni mi s-a spart parbrizul de patru ori", spune Mihai, un şofer păgubit.

A avut noroc cu asigurarea facultativă, dar care costă. "Plătesc vreo 4000 de lei anual. Plus taxa de franciză. Costurile sunt destul de mari. Intre una si doua zile fără maşină, dar tot demersul dureaza cam două-trei săptămâni", mai spune Mihai.

Şi nu e singurul şofer păgubit. "Am avut un incident, din instinct, am vrut sa ocolesc o bucata de tabla, care mi-a sarit din spatele masinii care era in fata mea si era sa provoc un accident", declară şi Oleg Mostovei, un alt şofer păgubit.

Şantierele de pe şosea provoacă şi ele nemulţumiri legate de modul în care se circulă pe Centură. Dacă scapi de pietre şi gunoi, dai de restricţii. În zona Cernica, denivelările din asfalt și lucrările care parcă nu se mai termină, îngreunează si mai mult traficul.

Nici Nordul nu scapă. Drumul spre cele mai scumpe zone rezidenţiale este plin de gunoi. Și pietre de dimensiuni mari. Şoferii dau vina pe angajaţii de la drumuri, iar reprezentanţii CNAIR pe şoferi.

"În ultimii doi ani, am văzut o singură dată o echipă de la salubritate care a măturat, au făcut nişte grămăjoare şi au zăcut acolo", mai spune Oleg Mostovei.

Doar şoferii cu CASCO scapă de cheltuieli

"De cel puţin o dată pe săptămână, trec cu utilajele specifice şi mătură efectiv acostamentul şi îndepărtează resturile de pe carosabil. Până când nu se va înţelege că totuşi, drumul nu este un coş de gunoi şi nu poţi să arunci pe drum orice îţi trece prin cap, situaţia va fi aceasta. Noi vom curăţa şi alţii vor arunca. Practic, acele bucăţi de plastic, de metal, pietricele provin de la camioanele care nu îşi asigură marfa cum trebuie, nu îşi pun prelate", a declarat Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

Doar şoferii cu asigurare CASCO scapă de cheltuieli. "Asiguratorul are drept de regres împotriva celor vinovaţi. Mai exact, asiguratorul casco îmi plăteşte mie janta, geriotria pentru roti si ulterior se indreapta care administratorul drumul respectiv, deci paguba nu rămâne întotdeauna către asiguratorul casco", spune Marius Constantinescu, broker asigurări.

Cei care nu au poliţă facultativă au o singură soluţie pentru recupererea cheltuielilor. Să cheme poliţia pentru constatare şi apoi să se judece cu administratorii drumurilor.

