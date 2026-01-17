Cum a fost lăsat Sibiul în beznă de o măicuţă. Femeia a provocat pagube de 40.000 de lei, dar nu le-a achitat

O poveste veche din 2023 a ajuns abia acum în faţa instanţei pentru a-şi afla deznodământul. Este vorba despre o călugăriţă care a lăsat în beznă un oraş important din România, dar nu a răspuns pentru faptele ei.

Potrivit Ora de Sibiu, în perioada 13 august - 5 septembrie 2023, călugăriţa a tăiat un cleşte cablurile ce alimentau cu energie electrică stâlpii de iluminat public. Au fost afectaţi 56 de stâlpi de pe un bulevard principal din Sibiu şi de pe alte patru străzi adiacente. Pe lângă cablurile de electricitate, femeia a tăiat şi cablurile operatorului de telefonie mobilă şi internet.

Expertiza medico-psihiatrică a schimbat cursul procesului

Faptele sale au fost surprinse de mai multe camere de supraveghere din zonă. Femeia a fost imediat identificată şi adusă la sediul Poliţiei, iar în urma audierilor şi-a recunoscut faptele. Totodată a precizat şi că n-are posibilitatea materială de a acoperi daunele provocate. În schimb, a propus anchetatorilor să facă muncă în folosul comunităţii.

Poliţiştii sibieni au bănuit că povestea este mai amplă de atât aşa că au cerut o expertiză medico-psihiatrică. Expertiza realizată pe 1 iulie 2025 a arătat că femeia suferea de "tulburare delirantă de tip mistic", cu alte cuvinte nu avea discernământ în momentul producerii faptelor. "Inculpata nu a avut capacitatea psihică de a înțelege caracterul ilicit al acțiunilor sale", se arată în documentul medicilor.

Călugăriţa a fost achitată şi nu va răspunde în niciun fel pentru acţiunile sale. Conform estimărilor autorităţilor, Primăria Sibiu a rămas cu o pagubă de 33.248 de lei, în timp ce operatorul de telefonie mobilă şi internet a fost păgubit cu suma de 5.442 lei.

