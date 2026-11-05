Franța a prezentat astăzi, la baza militară Mihail Kogălniceanu, avionul militar cu ajutorul căruia supraveghează Marea Neagră și detectează dronele care amenință nave comerciale. Deşi misiunea urma să se încheie mâine, francezii au decis să o prelungească din cauza incidentelor frecvente din zonă.

Acesta este centrul de supraveghere al avionului Atlantique 2. De aici, militarii francezi monitorizează Marea Neagagră, cu ajutorul radarelor camerelor şi senzorilor. Sistemele sunt atât de perfomrante încât pot detecta inclusiv periscopul unui submarin, dar şi drone navale de mici dimensiuni. Informaţiile sunt analizate apoi de operatori şi transmise către forţele aliate. Avionul francez pleacă din baza militară de la Mihail Kogălniceanu în misiuni de supraveghere a Mării Negre în zonele României și Bulgariei.

Aeronava franceză va rămâne în România peste termenul stabilit inițial

"Suntem foarte eficienți. Putem detecta ținte mici, ca dronele. Folosim, de asemenea, o cameră optronică, ce funcționează în paralel cu radarul. Şi un nou sistem acustic de urmărire", a declarat comandantul navei Atlantique 2. Luna trecută, echipajul a localizat o nava lovita de drone la 24 de kilometri de tarmul romanesc și a transmis locatia autorităţilor. Nouă marinari au fost salvați. Cinci zile mai târziu, radarele şi senzorii avionului au detectat alte trei drone care se îndreptau spre nave comerciale în apele bulgăreşti. Echipajul a avertizat una dintre nave că va fi lovită în câteva minute, astfel marinarii au aavut suficient timp cât să se pregăteascp de impact.

Articolul continuă după reclamă

Deși Franța are cea mai mare prezență militară aliată în România și conduce grupul NATO de la Cincu, jumătate dintre tinerii români nu știu că militarii francezi sunt staționați aici. "Românii, indiferent de vârstă încep să aibă îndoieli cu privire la faptul că în cazul in care vom fi atacaţi vom fi apăraţi. Şi aceste îndoieli sunt puternic împinse, cultivate de propaganda de război rusă care spun: 'Nu, NATO nu vă va ajuta, NATO va pleca la prima agresiune rusă'. Nu, nu se intâmplă acest lucru", a declarat Remus Ştefureac, director institut de cercetare şi sondare. Aeronava franceză va rămâne în România peste termenul stabilit inițial. Misiunea a fost prelungită din cauza ameninţărilor în creştere de la Marea Neagră.