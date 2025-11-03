Veste bună pentru iubitorii de munte! Un nou traseu de drumeție a fost inaugurat la Râșnov. Drumul pornește din centrul orașului, iar oprirea este chiar la cetate. Iar plimbarea poate să fie accesibilă oricui, căci nu este nevoie nici de experiență pe munte, nici de echipament special.

Este vorba despre o plimbare ușoară, pentru care nu e nevoie de foarte mult echipament. Eventual, încălțările cu talpă aderentă sunt utile. În rest, trebuie spus că este o urcare din zona centrului istoric al stațiunii Râșnov, din Piața Unirii, care se încheie în zona cetății Râșnov.

Pe peronul de debarcare, la urcarea cu liftul pe plan înclinat de la Râșnov, se află unul dintre cele mai spectaculoase puncte ale noului traseu. De acolo se văd Măgura Codlei, Țara Bârsei, creasta masivului Piatra Craiului și abruptul Bucegilor.

Este o experiență care merită din plin. Sunt și mai multe panouri care au fost amplasate pe acest traseu tematic și care conțin informații succinte, foarte importante, legate de topografia locului, de istoria lui și de poveștile care fac din acest loc, cetatea Râșnov și stațiunea Râșnov, un loc care merită vizitat. Drumeția durează 30 de minute și, cu siguranță, pentru cei care sunt în zonă și au venit la munte, este o experiență care nu trebuie ratată.

