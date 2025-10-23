Într-un sat din Satu Mare, unde locuiesc doar câteva suflete, majoritatea oameni în vârstă, autorităţile plătesc aproape jumătate de milion de euro pe nici 7 kilometri de pistă de biciclete. Şi aceea îngustă, acoperită de pietriş şi fără nicio delimitare faţă de şosea. Localnicii cu greu şi-au dat seama ce reprezintă proiectul şi spun că este ultimul lucru de care aveau nevoie.

Nu ştii unde începe şi nici unde se termină şi puţini îi înţeleg utilitatea. Teoretic, e o pistă pentru biciclişti. Practic, e mai îngustă decât prevederile legale şi nici nu are cine s-o încerce. În comuna Viile-Satu Mare locuiesc sub patru mii de oameni. Cei mai mulţi sunt în vârstă şi nu obişnuiesc să pedaleze.

"Eu nu văd niciun biciclist. Aici nu se plimbă nimeni", spune un localnic.

"Eu am văzut piste de biciclete, dar nu aşa. Aşa nu. E prost făcută", susţine o localnică.

"90 de centimetri lăţime, fără delimitator de partea carosasbilă şi cum mult pietriş - aşa arată pista de biciclete care ar urma să fie recepţionată peste doua luni", transmite reporterul Observator Simona Vasiac.

Faimoasa pistă îi întâmpină pe cetăţeni încă de la intrarea în localitate. Investiția a devenit subiect de glume pe internet după ce fotografiile cu bitumul aruncat peste iarbă au ajuns în spațiul public. Cu toate acestea, reprezentantul firmei care construiește pista spune că este mulțumit de lucrare.

"Nu s-a dat asfalt pe nicio parte cu iarbă. S-a tras numai bitumul şi asfaltul încă nu a fost tras.

Mai trebuie să turnăm 100 de metri de asfalt şi să o liniem", a declarat Sergiu Pal, reprezentantul firemi de construcții.

Apoi, lucrarea este gata de predare. Nu la termen, ci cu mare întârziere. De aici şi supărarea edilului.

"Deloc nu sunt mulţumit cu pista de biciclete. Trebuiau să termine anul trecut în decembrie. Din asfaltul pus au fost denivelări, au scoas-o afară, au returnat-o. Muncesc, cu încetinitorul, dar muncesc", susţine Szucs Szabolcs, primarul localităţii Viile Satu Mare.

În plus, localnicii mai văd o hibă în lucrare. Pista va avea cel mai probabil numai un sens, nefiind suficient de lată pentru două.

"Dacă unul vine de la Satu Mare, unul merge de la Viile în Satu Mare, unul trebuie să se dea jos, ca să îl lase pe unul să treacă", spune un localnic.

S-au plătit 440 de mii de euro, pentru 6 kilometri şi jumătate de pistă. Asta înseamnă mai bine de 66 de mii de euro pe kilometru. Deşi majoritatea banilor provin din fonduri europene, localnicii nu văd sensul investiţiei.

"Foarte mult, foarte mult, părerea mea. Cu banii ăia se putea face altceva, nu numai pista asta", consideră un localnic.

Deşi problema traficului se pune în toate marile aglomeraţii urbane din ţară, oraşele din România numără doar câţiva zeci de kilometri de piste de biciclete. Şi acelea sunt de multe ori neconforme, deteriorate sau incomplete.

Un studiu realizat anul trecut de un site de imobiliare arată că lipsa pistelor este un obstacol principal în adoptarea bicicletei ca mijloc de transport. 71% dintre bucureşteni au spus că ar renunţa mai des la maşină dacă infrastructura le-ar permite să circule în siguranţă cu bicicleta.

