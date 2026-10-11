Tentativele de phising au crescut cu peste 90% în ultimul an, aşa că oamenii sunt mai sceptici, când sunt contactați fără motiv de Poliție, de bănci, sau de furnizorii de electricitate și gaze. Dupa ce unii au rămas fără bani în conturi, nu e de mirare că tot mai mulţi angajați ai acestor companii se trezesc cu telefoanele închise în nas.

Cine și-a luat țeapă online suflă acum și-n iaurt. Este concluzia specialiștilor în securitate cibernetică. Numărul tot mai mare de români păcăliți prin escrocherii pe internet i-a făcut pe oameni mai precauți când sunt contactați online. Uneori, prudența atinge limitele paranoiei.

Polițiștii au ajuns la concluzia că numărul tentativelor de phishing a crescut în 2025 cu peste 90% față de anul precedent. Iar escrocheriile au devenit din ce în ce mai complexe: nu mai vizează doar furtul banilor, ci și furtul de date.

De cele mai multe ori, escrocii pretind că sună din partea unor instituții publice, a băncilor sau chiar a Poliției. Multe situaţii legitime, în care astfel de apeluri chiar sunt necesare, ajung, mai nou, să fie ignorate.

Articolul continuă după reclamă

"Întâmpină, într-adevăr, o reticență în cazul în care noi, băncile, contactăm clienții", a spus Lorena Yagmur, specialist antifraudă.

La fel li se întâmplă și angajaților companiilor de electricitate și gaze, dar și celor care lucrează pentru operatorii de telefonie mobilă. Sigur, nu toate informaţiile care ne sunt solicitate telefonic sunt date sensibile.

"În general datele care au o sensibilitate mai redusă sunt prenumele, profesia sau orașul în care lucrezi. Nu se spun niciodată date precum codul PIN, codul CVV ori parolele conturilor de securitate, codurile de securitate primite prin SMS sau datele cardului", a spus George Marius Şinca, specialist cybersecurity.

"Niciodată o bancă nu va cere date sensibile sau coduri de securitate pentru a confirma anumite tranzacții (TAIE), mai ales la telefon", a mai spus Lorena Yagmur.

De la începutul anului, peste 58 de milioane de lei au fost furați din conturile bancare ale românilor prin diverse escrocherii.